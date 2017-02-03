Obezite 'kadınları' sigara 'erkekleri' kanser ediyor

ANKARA (AA) - Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Prof. Dr. Şuayib Yalçın, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her 100 bin erkeğin 260'ının, her 100 bin kadının ise 180'inin kansere yakalandığını bildirdi.

Kadınlar, erkekler ve çocukların farklı kanser türlerine yakalandığını belirten Yalçın, "Kadınlar obezite kaynaklı kanserlere, erkekler ise sigara kaynaklı kanserlere daha çok yakalanıyor. Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle ise bu kanserleri büyük ölçüde önlemek mümkün." dedi.

Yalçın, erkeklerde sıklıkla akciğer, prostat, kalın bağırsak, mesane (idrar torbası), mide, lenfoma, böbrek, gırtlak, tiroid ve beyin tümörleri görülürken, kadınlarda ise en sık meme, tiroid, kalın barsak, rahim, akciğer, mide, yumurtalık, lenfoma, beyin ve rahim ağzı kanserlerinin görüldüğüne işaret ederek, çocukluk çağında ise lösemi, beyin ve sinir tümörlerinin daha çok görüldüğüne dikkati çekti.

Türkiye'deki kanserlerin çoğunu önlenebilir kanserler oluşturduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Ülkemizde sıklıkla görülen kanserlerin çoğu sigara, obezite ve hareketsizlikle ilişkili kanserlerdir ve büyük bir kısmı yaşam tarzında gerekli değişiklikler yapılarak ve aşılamalarla önlenebilir. Sigarayla ilişkili kanserler yalnızca akciğer kanseriyle sınırlı değil. Erkeklerde ağız, mide, kolorektal, karaciğer, pankreas, larenks ve böbrek kanserleri de sigara kullanımıyla ilişkili. Sigara kadınlarda rahim ağzı, yumurtalık, böbrek, mesane ve kan kanseri riskini artırabiliyor. Sigarayla ilişkili kanserler daha çok erkeklerde görülürken, kadınlardaysa obeziteyle ilişkili özofagus, kolorektal, safrakesesi, pankreas, meme, uterus, yumurtalık ve böbrek kanserleri yaygın."

Obezite Türk kadınının en büyük düşmanı

Obeziteden korunmanın mümkün olduğunun altını çizen Şuayib Yalçın, yeme alışkanlıklarının değişmesi ve egzersiz ile obeziteye yakalanma riskinin ortadan kalkacağına değinerek, şu önerilerde bulundu:

"Kadınlarımızı daha hareketli bir yaşama ve sağlıklı beslenmeye teşvik ederek kilo kontrolü sağlarsak, erkeklerimizi de sigaradan ve alkolden uzak tutarsak ve bütün bu davranışları çocuklarımıza da aşılarsak, kanser türlerinin büyük bir kısmını önlemek mümkün olabilir."

Muhabir: Duygu Yener