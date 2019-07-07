OBEZİTENİN ŞEKERİ DÜŞTÜ! Tarım ve Orman Bakanlığı’nın aldığı karara göre gıdalarda kullanılabilecek Nişasta Bazlı Şeker(NBŞ) kotası yüzde 5’ten, 2,5’e düşürülmüştü. Alınan kararı değerlendiren Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsa Kaman, sınırlamanın obezite ve diyabet hastalıklarını azaltacağını, metabolik cerrahi ile kilo veren hastaların sağlığı için de önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:42