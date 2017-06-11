Öğrencilerden organ bağışı farkındalık kampanyası

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, Türkiye Organ Nakli Vakfı iş birliğiyle, "Boşluğu sen doldur, organ bağışla hayat ver" sloganıyla organ bağışı farkındalık kampanyası başlattı.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, kampanyanın bir ders projesi olarak başladığını ve giderek büyüdüğünü belirtti.

Kahveci, kampanyanın genişletilerek devam edeceğini ifade ederek, bu alanda toplumsal farkındalığın artırılmasıyla organ bağışında davranış değişikliğine gidilebileceğini ve hızla artış sağlanabileceğini söyledi.

AÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülrezak Altun da kendisinin de organ bağışında bulunduğunu ve kartını hep üzerinde taşıdığını anlattı. Her bireyin organ bağışında bulunması tavsiyesinde bulunan Altun, toplumsal bilincin kazanılması için her zaman bu tür projelerin içinde olacaklarını bildirdi.

AÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ezel Esatoğlu, organ bağışının üzerinde durulması gereken çok hassas ve hayati bir konu olduğunun altını çizerek, annesine de nakil yapıldığını, bu nedenle sürecin zorluklarını iyi bildiğini aktardı.

Fakülte olarak bu tür projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Esatoğlu, söz konusu kampanyanın da genişletilmesi ve devamlılığının sağlanması için çalışacaklarını bildirdi.

- "Eksik bilginin, bağış yapmaya engel olduğu düşüncesiyle proje geliştirildi"

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Sezgin, kampanyaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, organ ve doku bağışının yaşamsal önem taşıdığını, bağış oranlarının ancak toplumsal farkındalığın artırılması ile mümkün olabileceğini söyledi.

Organ bağışı konusunun doğru biçimde ve bilgi kirliliğinden uzak şekilde gündemde yer alması gerektiğine işaret eden Sezgin, bu kapsamda sorumluluğun sadece hekimler, donör yakınları değil öğrencilerden, öğretmenlere, gazetecilerden senaristlere kadar toplumdaki her kesime ait olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sezgin, bu kapsamda hem bilgi kirliliğinin önlenmesi, doğru ile bilimsel yaklaşımlarla organ bağışı ve nakli konusunun ele alınması hem bağış oranlarının artırılması hem de bilinç düzeyinin yükseltilebilmesi amacıyla kampanyaya imza attıklarını anlattı. Sezgin, şunları ifade etti:

"Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri, Sağlık İletişimi Uygulamaları dersi kapsamında Türkiye Organ Nakli Vakfı iş birliğiyle organ bağışı farkındalığı yaratmak üzere proje hazırladı. Öğrenciler tarafından, kampüste yapılan anket çalışmasında, bu alanda bilgi eksikliği olduğu ortaya kondu. Eksik bilginin, bağış yapmaya engel olduğu düşüncesiyle proje geliştirildi. Buradan hareketle, bilgi boşluğunu ve nakil beklentisi olan organların boşluğunu gidermek stratejisiyle 'Boşluğu sen doldur, organ bağışla hayat ver' sloganıyla proje biçimlendirildi. Soğuk ve mesafeli bir yaklaşım yerine içten, sıcak ve eğlenceli bir dil ve etkinliklerle farkındalık yaratılması amaçlandı."

- Etkiliği sosyal medyadan paylaşanlara hediye

Etkinlikte, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin iş birliği ile organ bağışı konusunda bilgilendirme yapıldı. Nakil bekleyen ve nakil olan hastalarla söyleşiler gerçekleştirildi, sosyo-drama çalışması, oyunlar sergilendi, yarışmalar düzenlendi.

Etkinlikle ilgili sosyal medyadan "#boslugusendoldur" bilgilendirmesi ve paylaşımlarda bulunanlara hediyeler verildi.