Omurga eğriliği olan çocuk sağlığına kavuştu

KARABÜK (AA) - Karabük'te omurga eğriliği olan 13 yaşındaki Efe Mert Ünal, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karabük'te ilk kez böyle bir ameliyat yaptıklarını söyledi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini ifade eden Altay, "Ameliyatın Karabük'te ve hastanemizde ilk kez yapılıyor olması bizim için gurur verici ve çok önemli. Omurga ameliyatlarını yaparken omurların hepsine vida atıyoruz ki, son derece riskli olan bu ameliyatı başarıyla tamamladık. Sinir yapısına zarar vermeden güvenli bir şekilde ameliyatı yaptık. Bu ameliyatı yapabilmemiz için gerekli olan tüm ekipmana sahibiz. Şu anda hastamızın durumu çok iyi." diye konuştu.

Baba Ünal da oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.

Yaklaşık iki yıl önce oğlunun sırt bölgesinde şekil bozukluğu olduğunu fark ettiklerini aktaran Ünal, "Her geçen gün daha da ilerleyen bu durum karşısında çok üzüldük. Çocuğumuz da psikolojik olarak travma yaşadı. İki yıldır çocuğumuzu götürmediğimiz doktor kalmadı. Karabük'te bu ameliyatın yapılıyor olduğunu öğrendikten sonra Kastamonu'dan buraya geldik. Doktor beyle istişarede bulunularak ameliyat kararı aldık." dedi.