Operasyonda yaralanan askerin otobüsle gönderildiği iddiası

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca, Hakkari'de yürütülen operasyonlar sırasında yaralanan askerin, tedavisinin ardından memleketine otobüsle gönderildiği iddialarına ilişkin, "Gazimiz Muzaffer Yalçındağ, Hakkari'de bulunan birliğinden komutanı tarafından havalimanına getirilerek uçakla Ankara'ya gönderilmiş, Ankara’dan da kendi isteğiyle otobüsle Afyonkarahisar'a gitmiştir." bilgisi verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bazı basın organlarında "Saldırıda yaralanan askeri otobüsle gönderdiler" başlığıyla yer alan habere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Er Yalçındağ'ın patlayıcı maddeye maruz kalma sonrasında Hakkari Devlet Hastanesine 2 Eylül'de getirilerek tetkiklerinin yapıldığı bildirildi.

Yalçındağ'ın vücudunda 4 şarapnel girişinin saptandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, yaralı askerin iki gün genel cerrahi servisinde gözlem altında tutulduğu, 4 Eylül Pazartesi günü de 21 gün istirahat raporu verilerek taburcu edildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazimiz Muzaffer Yalçındağ, Hakkari'de bulunan birliğinden komutanı tarafından havalimanına getirilerek uçakla Ankara'ya gönderilmiş, Ankara’dan da kendi isteği ile otobüsle Afyonkarahisar'a gitmiştir.

Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kayıtları incelendiğinde, gazimizin bu hastanede kaydının olmadığı tespit edilmiştir.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmediği halde görmüş gibi gösterip sağlık durumunun elverişli olması ve tamamen kendi istekleriyle memleketine dönmüş olmalarına rağmen gazilik gibi kutsal bir değer üzerinden yapılan ucuz istismarın aleni maksadını kamuoyumuzun takdirine bırakıyoruz."



