Organik bebek bisküvisi yaptılar

Folikasit kaynağı olan Hero Baby organik bebek bisküvisi, sütte hızlı bir şekilde eriyerek bebeklerin günlük ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ek gıdaya geçiş döneminde annelerin hayatına kolaylık getiren yeni ürün, yaz aylarında da bebek çantalarında yerini alıyor.

Formülünde bulunan çinko, demir, kalsiyum ve A, D vitaminleriyle bebeklerin sağlıklı gelişiminin en anlamlı destekçilerinden biri oluyor*. Sağlık profesyonelinin tavsiyesine göre biberonla da rahatlıkla tüketilebilen organik bebek bisküvisi, organik buğday unuyla harmanlanıyor. Bebeklerin damak zevkine uygun bir şekilde üretilen organik bisküvi, annelerden ilham alıyor.

*Hero Baby Organik Bebek Bisküvisinde beslenme referans değerleri, % 47 A Vitamini, % 37 D Vitamini, % 35 Kalsiyum, % 37 Çinko ve %50 Demir oranındadır.