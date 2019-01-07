Organik Ürünler Fuarı Exponatura Başlıyor Tüketici farkındalığının artması ile organik ürünlere olan talep her geçen gün artıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik tarım üretimi son 10 yılda beş kat arttı. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’, 10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 9’uncu kez kapılarını açacak. Etkinlikte ayrıca tüy azaltıcı deodorant, arı zehri, orman gülü balı, yüzde yüz bitkisel diş macunu, siyah sarımsak, eşsek sütü sabunu, altın ve platin suyu gibi birçok ürün Türkiye’de ilk kez sergilenecek.

Tüketici farkındalığının artması ile organik ürünlere olan talep her geçen gün artıyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gelişen, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen organik tarım üretimi son 10 yılda beş kat arttı. Gittikçe büyüyen ve önem kazanan bir sektörü uluslararası alanda bir araya getiren tek ihtisas fuarı olma özelliği taşıyan ‘Doğal, Organik ve Sağlıklı Ürünler Fuarı Exponatura19’, 10-13 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 9’uncu kez kapılarını açacak. Etkinlikte ayrıca tüy azaltıcı deodorant, arı zehri, orman gülü balı, yüzde yüz bitkisel diş macunu, siyah sarımsak, eşsek sütü sabunu, altın ve platin suyu gibi birçok ürün Türkiye’de ilk kez sergilenecek.







Organik Tarım Araştırmaları Enstitüsü (FIBL) ve Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM) küresel organik ürün pazarına yönelik "Organik Tarım Dünyası" başlıklı son raporuna göre 1996 yılında Türkiye'de sadece 8 ürün organik olarak üretilirken bu sayı, son veriler ışığında 238'e yükseldi. Sektörün gelişimi için büyük önem taşıyan Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından organize edilen Exponatura, 20 bin ziyaretçi hedefi ile ticari bağlantılara da ev sahipliği yapacak. Fuarda, tüm bölgelerde yetişen ve şifalı doğal ve organik ürünler, beslenme ve diyet ürünler, anne – bebek ürünleri, vejeteryan – vegan ürünler, bitkisel kozmetik ve güzellik, doğal tedaviler – bitkisel ilaçlar ve içecekler gibi birçok bitkisel ürün grubu yer alacak.



Ekonomiye Katkı Sağlayacak



Türkiye’nin ve Dünya’nın farklı yerlerinden birçok sektör profesyonelini tek çatı altında buluşturan fuar eczanelerden, marketlere organik ürün alıcılarından aktarlara, doğal ürün üreticilerinden ithalatçılarına kadar geniş bir ticari hedef kitlesine sahip. Fuar hem sektörün gelişimine katkı sağlarken hem de gerçekleşecek ticari faaliyetler ile ülke ekonomisine katkı yapacak.

