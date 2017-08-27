Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam futbol süperlig oda seçimleri
İşte Yumuktepe gerçeği
İşte Yumuktepe gerçeği
Baklavaya fıstık zammı
Baklavaya fıstık zammı
İhracatçılar Katar yolcusu
İhracatçılar Katar yolcusu
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

- Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları, 5 hastaya nakledilecek - Türkiye Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Çınar: - "Kendi acılarını bir kenara bırakıp, bu bayram öncesinde organ bekleyen insanların umudu oldular"

Organlarıyla 5 hastaya umut oldu

BURSA (AA) - Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 37 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.

Alınan bilgiye göre, bir hafta önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 2 çocuk annesi Elif Kovancı'nın (37) beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine hastane yetkilileri, Kovancı'nın ailesiyle organ bağışı konusunda görüştü. Ailenin olumlu yanıt vermesiyle kadının karaciğeri, böbrekleri ve korneaları başarılı bir operasyonla alındı.

Karaciğer ve böbreklerden biri Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, kornealar da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bekleyen hastalara nakledilecek. Diğer böbreğin nakli ise uygun hastanın belirlenmesinin ardından gerçekleştirilecek.

Türkiye Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı ve hastanenin Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kadının ailesine bağışlarından dolayı teşekkür etti.

Çınar, "Merhumenin ailesi, yüce gönüllülük göstererek bağış yapmayı kabul etti. Öncelikle merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." dedi.

Ailenin bu kararı almasında, Kovancı'nın bir kuzeninin de kalp nakli için sırada beklemesinin etkili olduğunu anlatan Çınar, şöyle konuştu:

"Organ bağışı beklemenin ne kadar zor ve yıpratıcı bir süreç olduğunu yakından yaşamış bir aile. Bu acıyı bildikleri için tereddüt etmeden organ bağışında bulunarak 5 hastamıza hayat verecekler. Organ bağışında bulunan ailelere çok teşekkür ediyoruz. Kendi acılarını bir kenara bırakıp, bu bayram öncesinde organ bekleyen insanların umudu oldular."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BursaOrgan Bağışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5