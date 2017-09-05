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Organlarıyla umut olacak

- Denizli'de beyin ölümü gerçekleşen ve ailesi tarafından organları bağışlanan gencin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi

Organlarıyla umut olacak

DENİZLİ (AA) - Denizli'de geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki Nevzat Çatmadım'ın kalbi, 2 böbreği ve karaciğeri nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Merkezefendi ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Çatmadım, Cerrahi Yoğun Bakım Servisi'ndeki 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Beyin ölümü gerçekleşen Nevzat Çatmadım'ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

Çatmadım'ın kalbi İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi, 2 böbreği Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, karaciğeri de Kent Hastanesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Berna Öztürk, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, organ bağışlarında sevinç ve hüznü bir arada yaşadıklarını söyledi.

Bir tarafta yakınını kaybeden bir aile ile diğer tarafta yıllarca sağlığına kavuşmak için organ bekleyen aile arasında köprü görevi yaptıklarını anlatan Öztürk, "Çatmadım ailesi de çocuklarını kaybetmenin verdiği hüznün yanında organ bağışında bulunarak, organ bekleyen hastalarımıza umut oldular. Ben kendilerine organ bekleyen hastalarımız adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Organ bekleyen hastalarımız için organ bağışının önemine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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