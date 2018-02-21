Otlarla tedavinin telafisi yok!

Deri hastalıklarında etkinlikleri bilimsel olarak kanıtlanmayan hiç bir yöntemin uygun olmadığını belirten Türk Dermatoloji Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Osman Köse; özellikle egzema hastalığında kullanılan bazı otların deride hasara yol açtığını ve bu durumun telafisinin olmadığını söyledi.

Otlarla tedavi konusunda kamuoyunu uyaran Köse şunları söyledi:

Deride kalıcı izler bırakıyor

"Doğada bulunan öncelikle deri hastalıklarında bunun dışında ise özellikle diz ve eklem ağrılarına karşı iyi geldiği düşünülen otlar tehlike saçıyor. İleri yaşlarda ortaya çıkan diz ağrıları ve eklem problemleri için özellikle kırsal kesimlerde çok sayıda ot tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Deride ise özellikle egzema hastalığında kullanılan bazı otların deride kalıcı hasarlanmalara ve izlere yol açtığı ve bu durumun telafisinin olmadığı belirtildi.

Ne tür otlar kullanılıyor?

Bu amaçla kullanılan otlar Yarpuz Otu( Mentha pulegium), Düğün Çiceği (Ranunculus arvensis) ve Ters lale çiceği (Fritilllaria imperialis) olmak üzere kırlarda bulunan otlardır.

Bu tür otlar hangi amaçla kullanılmaktadır?

Bu otlar daha çok eklem ağrıları gidermek amacıyla ileri yaşlardaki kişiler tarafından kullanılmaktadır. Otlar herhangi bir işleme tabi tutulmadan deri üzerine sarılmakta ve bir süre kapalı tutulmaktadır.

Bu otlar nasıl bir alerjik reaksiyona neden olur?

Deriye temastan 6-8 saat sonra deride yanma, kaşıntı, ağrı ile başlayan şikayetler daha sonra o bölgede su toplaması, yanık benzeri reaksiyonlar, deride kabuklanma, sulanma ile başlayan rahatsızlıklara neden olurlar.

Oluşan bu etkiler kalıcı mıdır?

Temas süresine bağlı olarak deride yanık sonrası oluşan renk kaybı, deride kalınlaşma, skar oluşumu gibi bazı etkiler kalıcı hasarlara yol açabilir. Bunlar tedavilerle tam olarak düzelmeyebilir.

Deri hastalıklarında bu otlar faydalı mıdır?

Deri hastalıklarında etkinlikleri bilimsel çalışmalarla kanıtlanamayan hiçbir yöntem uygun değildir. Deride egzema ve benzeri hastalıklarda dermatoloji uzmanı tarafından muayene edilmek ve tedavinin buna göre belirlenmesi uygundur."







