Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hedef Güney Kore'yi geçmek
Hobisi ekmek kapısı oldu
Hobisi ekmek kapısı oldu
7 bin 700 metre kazıldı
Avnupa'nın en uzun tüneli olacak

Parkinson hastaları bu merkezde şifa buluyor

- Başkentteki "Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezi" Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların umudu oluyor - Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki merkeze başvuran 18 yıllık parkinson hastası Medet Özek de sağlığına kavuştu - Özek: - "Yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Buraya geldim, hocalarımız beni ayağa kaldırdı. Pil takıldı hiçbir ücret ödemedik, devletimiz hepsini karşıladı" - Nöroloji Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Çömoğlu: - "Bu hastalarımızın günümüzde ayaktan muayenesinin dışında belli bir disiplin içerisinde, bu işle ilgilenen dal hekimleri tarafından takiplerine ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı ve hastanemizin desteğiyle, böyle bir merkez açıldı. Bu merkez sayesinde hastaların hekimine ulaşma, hastalığın tüm evrelerini görebilme ve bu süreci birebir düzenli takip edebilmeleri mümkün oldu"

Parkinson hastaları bu merkezde şifa buluyor

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki "Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezi" Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların umudu oluyor. Hastaların düzenli takip ve tedavilerinin yapıldığı merkeze başvuran 18 yıllık parkinson hastası Medet Özek de sağlığına kavuştu.

Genellikle 50 yaş ve üzeri bireylerde el, kol, bacak ve çenede titreme belirtileriyle ortaya çıkan parkinson, kişinin günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor. Erken tanı ve düzenli takip hastalıkla mücadelede önemli rol oynuyor.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki, "Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezi" de parkinsonla mücadele eden hastaların umudu oluyor. Hasta sayısı her geçen gün artan merkeze Türkiye'nin birçok ilinden hasta başvuruyor.

Parkinson hastaları Medet Özek ve Yaşar Ramazanoğlu da merkeze başvurarak, sağlıklarına kavuştular.

- "Sandalyede bile oturamıyordu, şimdi yürüyor"

Hastalık nedeniyle konuşma zorluğu çeken Yaşar Ramazanoğlu'nun eşi Fatma Ramazanoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor günler geçirdiklerini belirterek, "Eşimin rahatsızlığı ilk olarak sağ bacağındaki titremeyle başladı. Zamanla çok ilerledi. Çok ilaç kullanıyordu, istemsiz hareketleri nedeniyle sandalyede oturmakta güçlük çekiyordu. Pil takıldı ve takiplerimiz devam ediyor. Şu anki hali bile beni çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle Tokat'tan gelen parkinson hastası Medet Özek de 18 yıldır ilaç kullandığına işaret ederek, "Yatakta sağdan sola dönemez hale gelmiştim. Buraya geldim, hocalarımız beni ayağa kaldırdı. Pil takıldı hiçbir ücret ödemedik, devletimiz hepsini karşıladı." dedi.

Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezi Nöroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Selçuk Çömoğlu da yaptığı açıklamada, parkinsonun hayat boyu düzenli takip ve tedaviyle kontrol altında tutulması gereken bir rahatsızlık olduğunu bildirdi.

Çömoğlu, "Bu hastalarımızın günümüzde ayaktan muayenesinin dışında belli bir disiplin içerisinde bu işle ilgilenen dal hekimleri tarafından takiplerine ihtiyaç var. Sağlık Bakanlığı ve hastanemizin desteğiyle, böyle bir merkez açıldı. Bu merkez sayesinde hastaların hekimine ulaşma, hastalığın tüm evrelerini görebilme ve bu süreci birebir düzenli takip edebilmeleri mümkün oldu." ifadesini kullandı.

Hastane bünyesindeki Parkinson ve Kas Hastalıkları Merkezine Türkiye'nin hemen her tarafından gelen vakaların sayısının arttığına dikkati çeken Çömoğlu, "Hizmeti bu şekilde karşılamaktan mutluyuz. Türkiye'deki sağlık merkezleri içerisinde devlete ait parkinson derin beyin stimülasyonları içinde öncü bir merkez olarak hizmet veriyoruz." diye konuştu.

Medikal tedavinin son aşamasına gelen hastalar için beyin pili uygulaması yapıldığını vurgulayan Çömoğlu, merkeze başvuran hastaların ameliyat sonrasındaki takiplerinin de düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Prof. Dr. Çömoğlu, parkinsonu yenen birçok hastalarının olduğunu aktararak, eline kalem dahi alamayan bir hastasının çok güzel tablolar yaptığını dile getirdi. Parkinsonla ilgili çok güzel çalışmalar olduğuna işaret eden Çömoğlu, "On yıl içerisinde bu alan daha da gelişecek. Bilinmeyen noktalar daha net olarak açıklığa kavuşacak. Sağlık hizmetleri açasından bu çok önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Medet ÖzekNöroloji Kliniği Sorumlusu Prof.Dr.Selçuk ÇömoğluParkinsonParkinson Ve Kas Hastalıkları MerkeziYaşar Ramazanoğlu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5