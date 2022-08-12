Pelin Karahan ile cilt bakımı

2011 yılından bu yana takviye edici gıda sektöründe temiz içerik anlayışıyla faaliyet gösteren ve 200’den fazla ürününü İstanbul Hadımköy’deki fabrikasında üreten TAB İlaç, kolajen pazarına 6 farklı ürün çeşidiyle giriş yaptı. OSENDE markalı Collagen ürün yelpazesinin formlarını anlatan reklam filmi serisi Ağustos ayında izleyiciyle buluştu.

TAB İlaç’ın OSENDE Markası altındaki kolajen ürünlerini tanıttığı kampanyasında tüketicinin daha kolay karar verebilmesi ve kendine uygun seçenekleri görebilmesi için bir ana film yanında tüm ürünler için ayrı filmler hazırladı. OSENDE Collagen’in reklam filminde Türkiye’nin önemli tiyatro ve sinema oyuncularından olan özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Kavak Yelleri dizileriyle adından çok söz ettiren Pelin Karahan yer aldı.

Kampanyanın 360 derece kurguya sahip olduğunu söyleyen TAB ilaç Genel Müdürü Dr. Elif Pahsa, “Kolajen gündemde bir gıda takviyesi olmasına rağmen, ihtiyaç duyan kişilerin de akıllarını karıştıran bir pazar. Kim hangi nedenle hangi kolajeni kullanacağını hala henüz bilmiyor. OSENDE markamız çatısı altında her ihtiyaca yönelik kolajen sunduğumuzu anlatmak için bir reklam filmi serisi hazırladık. Amacımız sadece gençleşme ve güzelleşme unsurları üzerine kurulu bir anlatım değil yaş ilerledikçe azalan kolajenin nasıl yerine konulabileceğini, eklem, kemik ve kas sağlığı için kolajenin öneminden bahsetmek oldu. Bu anlatım için de markamızla uyumlu, sağlıklı ve temiz yaşamaya özen gösteren, ünlü bir oyuncu olmasının yanı sıra 2 çocuk annesi olmayı da başarılarına sığdıran Pelin Karahanla ilerledik” dedi.

Karahan’ın günlük rutininden anların canlandırıldığı reklam filminde, OSENDE Collagen’in günün her anına eşlik ettiği anlar ele alınıyor. Cilt, kemik ve kasların kolajene ihtiyaç duymasından yola çıkılarak hazırlanan filmlerde günlük hayattaki farklı zamanlara ait kesitler izleyicinin empati kurabileceği bir akışla sunuluyor. Likit, saşe ve çiğnenebilir tablet formlu OSENDE kolajenlerin farklı hayat tarzlarına göre kullanım şekillerinin anlatıldığı reklam filminde yaşlanma olgusuna vurgu yapılmadan, kaybedilen değil kazanılmaya devam edecek yıllar olduğu ana teması “O hep sende!” mesajıyla veriliyor.

İletişim Ofisi’nin iletişim danışmanlığıyla, Bizim İşler Film Yapım ve Reklam şirketinin iş birliğinde hazırlanan OSENDE Collagen reklam kampanyası; 2 ana, 6 ürün ve 2 sosyal medya olmak üzere 10 versiyon olarak hazırlandı. Reklam için ayrıca müzik ve jingle da bestelendi.