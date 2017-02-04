Pembe balonlar umutlarla yükseldi Medicana International İstanbul Hastanesi Beylikdüzü Belediyesi işbirliğinde bu yıl 2. kez umut balonlarını gökyüzüne gönderildi.

Başak Berber yazıyor - Dünya Kanser Günü sebebiyle Medicana International İstanbul Hastanesi ve Beylikdüzü Belediyesi Dünya Kanser Günü sebebiyle onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören hastalara moral ziyaretinde bulundu.



4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde farkındalık yaratmak ve kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekmek amacıyla Medicana International İstanbul Hastanesi Beylikdüzü Belediyesi işbirliğinde bu yıl 2. Kez umut balonlarını gökyüzüne gönderildi.



Balon uçurma etkinliği sonrası “Blogger Soruyor, Onkologlar Yanıtlıyor” semineri katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Seminere konuşmacı olarak Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Füsun Tokatlı, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Osman Kaya, TV Programcısı Sinem Yıldız ve Hassas Anne bloğunun kurucusu Ece Kumkale katıldı.



31 yaşında yumurtalık kanserine yakalanan ve 3 çocuk annesi olan blogger Ece Kumkale programın moderatörülüğünü üstlenirken bir yandan da sosyal medya hesaplarında takipçileri için canlı yayın yaptı, onlardan gelen soruları konuklara yöneltti.



Sinem Yıldız “ailemi kanserden kaybettim”



Etkinliğe ünlü sunucu Sinem Yıldız da katıldı. Sinem, “ Babamı 1 yıl, annemi 3 yıl önce kaybettim. Babam bağırsak kanseri, annem meme kanseriydi. Yayın hayatım devam ederken profesyonellik gereği izleyicime yansıtmamaya dikkat ediyordum. Reklam aralarında annemi arayıp nasıl olduğunu öğreniyordum. Yaşadığım en büyük acı annemi sonra da babamı kaybetmek oldu" dedi.

