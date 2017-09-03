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Prof. Dr. Karatay: Kırmızı et yağıyla beraber en sağlıklı ettir

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Karatay, "Kırmızı et yağıyla beraber en sağlıklı ettir. Mutlaka insan vücuduna girmesi lazım. Yalnız hazırlanması çok önemlidir, kızartma olursa tehlikelidir." dedi.

Prof. Dr. Karatay: Kırmızı et yağıyla beraber en sağlıklı ettir

MUĞLA(AA) - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte kitaplarını imzaladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karatay, Kurban Bayramı dolayısıyla kırmızı et tüketimine ilişkin önerilerde bulundu. Karatay, kırmızı etin yağıyla beraber tüketildiğinde en sağlıklı et olduğunu söyledi.

Kırmızı etin mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Karatay, "Yalnız hazırlanması çok önemlidir. Kızartma olursa tehlikelidir. Onun dışında bizim kap yemeklerimiz, ızgaralarımız, kebaplarımız en sağlıklı yemeklerdir." ifadesini kullandı.

"Yaz aylarında tuzsuz kalmamak çok önemli"

Karatay, tuz tüketimi konusunda da şu uyarılarda bulundu:

"Tuz, özellikle kaya tuzu çok önemli. Özellikle terlediğiniz yaz aylarında tuzsuz kalmamak çok önemli. Kalp ilaçları alanlar bir de tuzsuz kaldıkları zaman hakikaten halsiz oluyorlar. Baş dönmesi oluyor. Tansiyon ilaçları, kalp ilaçları bir de tuzsuz yedikleri zaman ve aynı zamanda sıcaktan terleme ile de kaybettikleri zaman çok halsizleşiyorlar. Ona dikkat etsinler. Hekimlerine danışsınlar."

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