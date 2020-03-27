Psikolojik danışma merkezlerine talep arttı 

Başvuru dönemi, başvuru tipi, başvurulan ilçe ve cinsiyet kırılımları üzerinden incelenen başvurular, 898 alt konuda analiz edilerek bülten haline getirildi. İBB Beyaz Masa’ya yapılan başvurular, Ocak 2020 tarihinden itibaren aylık hazırlanan bültenle kamuoyuna açıklanıyor.

Şubat ayında 900 bin 16 başvuru yapıldı

İBB Beyaz Masa’ya şubat ayı boyunca, bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan toplam 900 bin 16 başvuru yapıldı. Bunların yüzde 11’i şikâyet, yüzde 19,5’i talep ve yüzde 69,5’i ise bilgi istemi şeklinde gerçekleşti.

Başvuruların yüzde 18,9’u İGDAŞ, yüzde 20,8’i İSKİ ve yüzde 60,3’ü ise diğer hizmet alanlarına ilişkin oldu. Toplam 88 bin 528 şikâyetin 4 bin 639’u İGDAŞ, 6 bin 115’i ise İSKİ için yapıldı. Ocak ayına göre İSKİ ve İGDAŞ için yapılan şikâyetlerde azalma gözlenirken, bu iki kurum dışında kalan şikâyetlerde artış olduğu tespit edildi.

Ulaşımla ilgili şikâyetler yine ilk sırada

Şikâyetlerin, yüzde 72’si ulaşım, yüzde 12,1’i kent ve toplum düzeni ile ilgili iken; İSKİ ve İGDAŞ’la birlikte değerlendirildiğinde şikâyetler içinde ulaşımın toplam payı yüzde 64,2 oldu. Ulaşım, bilgi isteminde yüzde 53,2, talep başlığında ise yüzde 40,2 ile yine ilk sırada yer aldı.

Talep başlığında, psikolojik danışma ve sosyal yardım ilk sırada yer aldı.

Şikâyetlerde öne çıkan alt başlıklar “otobüs gelmemesi”, “kaba davranış” ve “durak/güzergâh ihlali” iken; bilgi isteminde, “anlık otobüs bilgisi”, “İstanbulkart Gıda” ve “İstanbul Halk Süt”; talep başvurularında ise “randevu (PDM-Psikoojik Danışma Merkezi) talebi”, “sosyal yardım’’ ve “toplu taşıma seferlerinin arttırılması” sıralamada öne çıktı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde listenin başında yer alan ilçeler, Fatih (yüzde 6,90), Kadıköy (yüzde 6,73), Bahçelievler (yüzde 5,06) ve Şişli (yüzde 4,56).

Kent ve toplum düzenine ilişkin şikâyetlerde ise Fatih (yüzde 7,23), Kadıköy (yüzde 6,57),Bahçelievler (yüzde 5,95) ve Üsküdar (yüzde 5,07).

En çok şikâyet, Fatih ve Kadıköy ilçelerine

Toplam şikâyetlerin ilçe dağılımına bakıldığında, Fatih ve Kadıköy’ün yüksek paya sahip olduğu görüldü; bunların yüzde 6,44’ü Fatih, yüzde 6,13’ü ise Kadıköy’le ilgili.

Bilgi ve talep başvurularında Esenyurt ilk sırada

Bilgi isteminde yüzde 6,05 Esenyurt, yüzde 5,34 ile Fatih; talep başvurularında ise yüzde 5,05 Esenyurt ve yüzde 4,98 ile Fatih ilk sıralarda yer aldı.

Erkekler ulaşım, kadınlar sağlık hizmeti talep etti

Şikâyet ve bilgi isteminde ulaşımla ilgili konular hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi. Talep konusunda ise PDM (Psikolojik Danışma Merkezi) randevu taleplerinin arttığı gözlendi.

Erkekler ve kadınlarda otobüs gelmemesi, kaba davranış ve durak/güzergâh ihlali başlıca şikâyet konularını oluşturdu.

Bilgi isteminde erkekler anlık otobüs bilgisi, şoför kartı ve İstanbulkart alımı; kadınlar ise anlık otobüs bilgisi, İstanbulkart Gıda ve İstanbul Halk Süt ile ilgili hususlarda başvuru yaptı.

Öte yandan erkekler toplu taşıma seferlerinin arttırılması ve PDM (Psikolojik Danışma Merkezi) hizmetleri için talepte bulunurken; kadınlar ise PDM randevu talebi, otobüs seferlerinin artırılması sosyal yardım hususlarında taleplerini iletti.

İGDAŞ’ta Eyüpsultan; İSKİ’de Küçükçekmece

İGDAŞ ile ilgili şikâyetlerin ilçe dağılımında, Esenyurt, Küçükçekmece ve Eyüpsultan ilk sıralarda yer aldı. İSKİ ile ilgili şikâyetlerde ise Küçükçekmece, Ümraniye ve Pendik öne çıktı. İGDAŞ’ta en fazla şikâyet sayaç ve faturaya yönelik iken; İSKİ ile ilgili şikâyetlerde asfalt bakım onarım ve su arıza oldu.

Başvuruların yüzde 93,8’i çözüme kavuşturuldu

Şubat ayında BEYAZ MASA’ya gelen başvuruların yüzde 93,8’i çözüme kavuşturulurken, yüzde 6,2’sinin çözüm süreci devam ediyor.

BEYAZ MASA’ya gelen başvuruların bir kısmı anlık çözülürken, bir kısmı ise ilgili birimlere iletiliyor. Birimlerden gelen geri dönüşler ve başvuru sahiplerine iletilen nihai duruma göre başvuruların bir kısmının çözüm süreci devam ediyor. Bu şekilde olan başvuruların toplam başvuru içindeki payı Şubat 2020’de yüzde 6,2 olarak tespit edildi.

Bilgi istemlerinin yüzde 97,1’ine gün içinde cevap verildi

Bilgi istemi başvurularının yüzde 97,1’ine, şikâyet başvurularının yüzde 7’sine, talep başvurularının ise yüzde 20,7’sine başvuru günü içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm (aynı günde çözülen başvurular) başlığında değerlendirilen başvurular dışarıda bırakıldığında, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 3,1 gün iken talep başvurularında ise 2,9 gün olarak tespit edildi.

Anlık çözümler dışındaki şikâyetlerde çözüm süresi ortalama 2,9 gün

Anlık çözümler dışarıda bırakıldığında şikâyet başvurularının yüzde 33,7’si 1 gün içerisinde çözülürken, ortalama çözüm süresi 2,9 gün oldu. Şikâyet başvurularının yüzde 33,7’i bir günde, yüzde 35,3’ü 2-3 günde, yüzde 23,4’ü 4-7 günde, yüzde 7,6’sı ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu.