Ramazan’da güvenli gıdaya ulaşmak için izlemeniz gereken 8 adım Ramazan ayı ile birlikte tüm besinlerle ilişkimiz değişiyor. Yediğimize, içtiğimize her zamankinden daha fazla dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner bu güzel ayı sağlığımızı bozmadan, ağız tadınca yaşayabilmek için evde, alışverişte ve toplu tüketimde yapılması gerekenleri tüketiciler için sıraladı.

05 Mayıs 2019 Pazar 23:57