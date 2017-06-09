"Ramazanda sporu iftara yakın saatlerde yapın" önerisi

İSTANBUL (AA) - HALİL İBRAHİM BAŞER - Akademik Solunum Derneği Kurucu Üyesi Doç. Dr. İsmet Tamer, oruçluyken yapılacak antrenman ve müsabakaların mümkünse iftara yakın ve serin saatlerde yapılması önerisinde bulunarak, "Bu mümkün değilse iftardan birkaç saat sonrasına ertelenmesini öneriyoruz. Gerçekten de yoğun şekilde yapılan egzersizlerin iftar öncesine denk getirilmesi, egzersiz sonrası yapılacak iftarla yeterli kalori, sıvı ve besin öğelerinin alınmasına imkan tanıyacaktır." dedi.

Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca beslenme ve uyku düzeninin değişmesinin, vücudun biyolojik saatinde değişikliğe neden olduğunu, bunun da kilo almaya yol açabileceğini söyledi.

"Ramazanda uzun süre aç kalındığı için egzersizlere ara verilmesi gerektiği" gibi yanlış algı olduğunu anlatan Tamer, tersine, spor yapanların ramazandan çok fazla etkilenmediğini, programlarda bazı değişiklikler yaparak, performans düşüklüğü yaşamadan antrenman ve müsabakaların devam edebileceğini aktardı.

Tamer, spor yapanların oruç tutarken gerekli önlemleri almamaları ya da belli kurallara dikkat etmemeleri durumunda egzersizden fayda yerine zarar görebileceği ve kilo alabileceği uyarısında bulunarak, "Oruçlu zamanlarda spor yaparken, alınması gereken karbonhidrat, protein ve sıvının, günün oruçlu olunmayan saatlerine yayılarak tüketilmesiyle karşılanması gerekmektedir. Basit mantıkla, aç ve susuz kalma korkusuyla normal zamandakinden daha fazla besin maddesi tüketilip, egzersiz azaltılır veya ihmal edilirse, açıkta kalan fazla enerji kilo olarak birikecektir. Oysa ki eğer önemli bir sağlık sorununuz yoksa yılın diğer zamanlarında yapılan egzersizleri ramazanda da sürdürmekte sakınca yoktur." diye konuştu.

- "Ramazanda spor daha avantajlı olabilir"

Doç. Dr. Tamer, ramazanda uzun saatler boyunca gıda alınamayacağından sporun zamanlamasına özen gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Oruçluyken yapılacak antrenman ve müsabakaların mümkünse iftara yakın ve serin saatlerde yapılmasını, mümkün değilse iftardan birkaç saat sonrasına ertelenmesini öneriyoruz. Gerçekten de yoğun şekilde yapılan egzersizlerin iftar öncesine denk getirilmesi, egzersiz sonrası yapılacak iftarla yeterli kalori, sıvı ve besin öğelerinin alınmasına imkan tanıyacaktır. Gün boyunca süren orucun son saatlerinde egzersiz yapılması kulağa mantıklı gelmeyebilir. Zira enerjinin düştüğü, kaslarda glikojen depolarının azaldığı bir zamanda yapılacak egzersizin verimli olmayacağı düşünülebilir. Oysa ki metabolizmanın ramazanda beslenmeye sağlayacağı uyum sayesinde, günün ilerleyen saatlerinde ihtiyaç halinde karaciğer, yağ asitlerini kullanarak yeniden glikoz yapımına başlar ve profesyonel sporcu için daha da avantajlı bir sürece girilmiş olur."

Sadece sağlık için spor yapanların gün içinde enerjilerini ekonomik kullanmaları ve egzersizi iftardan en az 1-2 saat sonraya ertelemeleri gerektiğine işaret eden Tamer, böylece hem sindirimin kolaylaşacağını hem de kilo almanın önüne geçileceğini belirtti.

Tamer, ramazanda özellikle sıcak günlerde yapılan sporun diğer günlere göre üçte bir oranında azaltılmasının uygun olacağını, bunun performansı fazla etkilemediğini hatta ramazan sonrası 2-3 hafta içinde herhangi bir sağlık sorunu yaşanmadan eski performansa ulaşılabildiğini kaydetti.

Sıvı ve elektrolit yetersizliğinin sporcunun baş düşmanı olduğunu anlatan Tamer, "Özellikle bu sıcak günlerde yeterli sıvı takviyesi alınmadan spor yapılması, sıvı ve elektrolit eksikliği nedeniyle sıcak çarpmaları, su kaybı ve kaslarda sorunlara yol açabilmektedir. İftardan sahura dengeli bir şekilde sıvı tüketilmesi, vücudun ihtiyacı olan gündelik sıvı miktarına ulaşana kadar sürdürülmelidir." ifadelerini kullandı.







