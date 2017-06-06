"Ramazanın rahat geçirilmesi için doğadan destek alınabilir"

İSTANBUL (AA) - Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, ramazanın rahat geçirilmesi için doğadan destek alınabileceğini belirterek, iftar ve sahurda kola, gazoz, turşu, tuz, işlenmiş hazır gıdalar, siyah/yeşil çay veya kahve gibi içecekler yerine bol su içilmesi, şekersiz hoşaf/komposto, ayran, gülhatmi ve papatya çayı gibi içecekler tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

Sezgin, yaptığı yazılı açıklamada, oruç tutanların uzun yaz günlerinde yaşadıkları zorlukları, doğal yoldan mücadele ederek daha sağlıklı şekilde atlatabileceğini vurguladı.

Uzun mesai saatleri süresinde kan şekerinde düşmelerin, odaklanma sorunlarına neden olabildiğine dikkati çeken Sezgin, odaklanma ve hafıza gerektiren işlerde çalışan kişilerin iftar ve sahurda gıdalarla beraber yarım-1 çay kaşığı tarçın almasının ertesi gün hafızanın ve zihnin daha kuvvetli olmasına yardımcı olduğunu aktardı.

Canfeza Sezgin, yaz aylarında oruç esnasında karşılaşılan bir diğer sorunu "sıvı kaybı" şeklinde açıklayarak, şu bilgileri paylaştı:

"İftar ve sahurda kola, gazoz, turşu, tuz, işlenmiş hazır gıdalar, siyah/yeşil çay veya kahve gibi içeceklerin tüketilmemesi, bol su içilmesi, şekersiz hoşaf / komposto, ayran, gülhatmi, papatya gibi şifalı bitki çaylarının tüketilmesi ertesi gün susuzluk hissini azaltır. Meyankökü, sıvı kaybını azaltan ve enerji veren doğal bileşenler içerir. Sahurda bir bardak doğal meyankökü şerbeti veya bir tatlı kaşığı toz meyankökünün 200 mililitre kaynamış suda 8-10 dakika demlenip süzülerek elde edilen çayının tüketilmesi susuzluk hissini azaltır. Ancak birkaç haftadan uzun süre kullanılmamalıdır. Çocuklar, ilaç kullananlar, hastalığı olanlar, hamileler ve emzirenler meyankökü tüketmemelidir."

Prof. Dr. Sezgin, yaz aylarında oruç esnasında tansiyon düşüklüğünün sık görüldüğünü hatırlatarak, bu sorunu yaşayanların sarımsak gibi gıdaları bol tüketmemesi gerektiğine işaret etti.

- Ramazanın sağlıklı geçirilmesinde yardımcı olacak tarif

Ramazanda aşırı kilolu veya insülin direnci olan kişilerin iftar ve sahurda bazı gıda ve baharatları düzenli tüketmesinin yarar sağladığını belirten Sezgin, taze zerdeçalın, aşırı kilo ve insülin direnci olanların zayıflamasını engelleyen iltihabın ortadan kaldırılmasında, kan yağlarının ve şekerinin dengelenmesinde yardımcı olduğunun altını çizdi.

Sezgin, ramazanın sağlıklı geçirilmesinde yardımcı olabilecek, özellikle birlikte tüketildiğinde birbirinin yararını artıran bitkilerden hazırlanan tarifi şöyle açıkladı:

"Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış doğal kefir veya yoğurt, 2 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal, 1 yemek kaşığı öğütülmüş çiya tohumu, 1 çay kaşığı çörekotu yağı, yarım çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu, 1/2 çay kaşığı karabiber. Tüm malzemeleri karıştırın bir defada tüketin. Bu karışım iftar ve sahurda ayrı ayrı hazırlanıp aç karna tüketilebilir."