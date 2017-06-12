Robotik teknikle mide ameliyatı

ANTALYA (AA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, erken evre mide kanseri nedeniyle bir hastaya ilk defa "robotik mide ameliyatı ve lenf nodu diseksiyonu" operasyonu gerçekleştirildi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. İsmail Gömceli ve Doç. Dr. Ümit Koç tarafından mide kanseri olan 60 yaşındaki Saliha Uygur isimli bir hastaya, robotik olarak tam kapalı yöntemle ameliyat yapıldı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde basın mensuplarına açıklama yapan Doç. Dr. Gömceli, robotik ameliyat yaptıkları hasta Saliha Uygur'un erken evre mide tümörü şikayetiyle kendilerine başvurduğunu ve daha sonra hastanın endoskopi ve laboratuvar değerlendirmelerini yaptıklarını söyledi.

Gömceli, mide kanseri tanısının konulmasından sonra hastaya ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeyi yaparak, ameliyat önerisinde bulunduklarını belirterek, "Hasta ve yakını ameliyatı kabul etti. Biz Gastroenteroloji Bölümü olarak bugüne kadar 600'e yakın tümör ameliyatı yaptık. Bunlar açık tümör ameliyatı olarak yapıldı ve zamanla kapalı yönteme geçtik. Daha sonra hastane yönetimimizin desteğiyle hastaneye robot alındı ve robotik ameliyata geçtik. Saliha hanımın durumu robotik teknikle yapılan ilk mide ameliyatı olması." dedi.

Gömceli, hastanın hem mide ameliyatı hem de etraf lenf nodu temizlenmesi anlamında ilk defa ikisinin bir arada yapıldığını da vurgulayarak, hastada kesi oluşturulmadan tüm ameliyat materyalinin vajinadan çıkarılarak dünya standartlarında bir operasyon gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- Hastanın yatma süresi kısaldı

Açık mide ameliyatında kesilerin olduğunu, ameliyatın uzun sürdüğünü, hastanın hastanede kalma süresi ve enfeksiyon kapma riskinin fazla olduğunu anlatan Gömceli, robotik ameliyatta ise enfeksiyon kapma riskinin bulunmadığını ve hastanede yatma süresinin azaldığını vurguladı.

Gömceli, çok konforlu bir ameliyat gerçekleştirdiklerini, hastanın durumunun ve raporlarının iyi olduğunu kaydederek, bugün hastayı taburcu etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Robotik yöntemle mide kanseri ameliyatı olan hasta Saliha Uygur ise durumunun çok iyi olduğunu belirterek, tüm doktorlarına gerçekleştirdikleri ameliyat için teşekkür etti.

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşadığını ve torununa bakmak için oğlunun yanına geldiğini söylen Uygur, daha önce rahatsızlığının olduğunu ve ilerleyen süreçlerde bu ağrının dayanılmaz olmaya başladığını kaydetti. Uygur, kendini çok iyi hissettiğini ve kendisi gibi rahatsızlığı bulunun herkesin bu yöntemle ameliyat olmayı önerdi.