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Sağlığı koruyor güzelliği takviye ediyor

Zade Vital, Biotin takviyesi ile bütünsel güzelliği destekliyor, saç ve tırnak sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Saçlarımız, hepimiz için dış görüntünün en önemli tamamlayıcısı.

Sağlığı koruyor güzelliği takviye ediyor
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Sağlıklı yaşam tutkunlarının vazgeçilmezi Zade Vital, Biotin takviyesi ile bütünsel güzelliği destekliyor, saç ve tırnak sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Saçlarımız, hepimiz için dış görüntünün en önemli tamamlayıcısı. Beslenme değişikliği, mevsim geçişi, stres, güneş maruziyeti, hormonal değişiklikler gibi pek çok sebep ilk olarak saçlarımıza etki ediyor. Doğal yaşam tutkunlarının vazgeçilmezi Zade Vital B7 vitamini yani Biotin takviyesi ile normal saç yapısının korunmasına yardımcı olurken, güçlü ve sağlıkla ışıldayan saç yapısını destekliyor.

Zade Vital Biotin Takviyesi ile İçten Gelen Güzellik

Bütünsel güzellik için son derece önemli olan Biotin, Almanca cilt ve saç (yani Haar ve Haut) kelimelerinin H ile başlamasından dolayı bazı kaynaklarda H vitamini olarak da anılıyor. Keşfedilmesinden 40 yıl sonra "vitaminler" kategorisine alınan Biotin suda çözünebilir asit alkali ve sıcaklığa karşı dayanıklı bir vitamin. Özellikle saç, tırnak ve cilt yapısına etki eden B7 vitamini, hücre gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra kanın normal şeker seviyesini koruması ile de bütünsel sağlık için önemli rol oynuyor.

"Güzellik vitamini" olarak da anılan Biotinin eksikliğinde saç kaybı, tırnaklarda kırılma, saçın yavaş uzaması gibi durumlar gözlemlenebiliyor. İçerdiği geleneksel sağlık kaynağı ısırgan tohumu yağı ile kombine Biotin içeren Zade Vital Biotin Takviyesi, normal enerji oluşum metabolizmasına, normal saçın, normal mukozanın ve normal cildin korunmasına katkıda bulunurken saç ve tırnak yapısının güzelleşmesine katkı sağlıyor.

Her bir kapsülünde 2500 mcg Biotin ve 100 mg Soğuk Sıkım Isırgan Tohumu Yağı içeren Zade Vital Biotin, GMP standartlarında üretiliyor. Detaylı bilgi için eczacınıza danışabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Zade VitalBiotin
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