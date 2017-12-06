Sağlık Bakanı Demircan, Suudi Arabistan'da

CİDDE (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında çok büyük işbirlikleri olduğunu belirterek, "Biz Suudi Arabistan'da hastane kurabilir, hastane işletebilir hatta imkan olursa Mekke'de bir hastaneyi işletmeyi düşünürüz." dedi.

Bakan Demircan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 6. Sağlık Bakanları Konferansı'nın yapıldığı otelde, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'deki sağlık hizmetlerini anlatan Demircan, sağlık hizmetinin önemli ayaklarından birisinin sağlığın finansmanı konusu olduğunu belirterek Türkiye'de sağlığın finansmanının genel sağlık sigortası yöntemiyle çözüldüğünü ifade etti.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Demircan, bu alanın özel sektöre devredilemeyeceğini vurguladı. Tedavi edici hizmetlerde birinci basamağın önemli olduğunun altını çizen Demircan, bunun da aile hekimliği aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.

Demircan, Türkiye'de 24 bin aile hekiminin görev yaptığını, bu sayıyı 40 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Bu basamakta hem koruyucu sağlık hizmeti hem de birinci basamak tedavi edici hizmetlerin de verildiğini dile getiren Demircan, ikinci ve üçüncü basamakta ise devletin işlettiği 850 hastanenin olduğunu, bunun da yaklaşık 140 bin yatağa tekabül ettiğini söyledi.

- "Firmalara alım garantisi verdik"

Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'nin biyoteknolojik ilaçlar da üretmeye başladığına dikkati çekerek, "Yerli üretim bu alanda da gelişmeye başladı. Tıbbi cihaz ve tüketim malzemeleri açısından da yüzde 20'yi geçmiş durumdayız. Tomografi ve MR gibi büyük cihazlar şimdilik Türkiye'de üretilemiyor ama aldığımız firmalara Türkiye'de üretmeleri halinde alım garantisi verdik. Şimdi bu çalışmalar başladı. Bu cihazları üreten firmalar Türkiye'de ortaklık kurmak istiyorlar. Ben özellikle, Suudi Arabistanlı kardeşlerimizin, iş adamlarımızın buna ilgi duyacağına inanıyorum. Ortaklıklara onların da katılmasını isteriz." dedi.

İlaç sektöründe de iş birliği yapabileceklerine işaret eden Demircan, "Sağlık stratejik bir konu, mümkün olduğunca dışa bağımlılıktan kurtulmak lazım. Biz tek tek kardeş ülkeler bunu kendi başımıza başaramayabiliriz ama birlikte başarmak mümkün. Sağlıkta çok büyük iş birliği alanlarının olduğuna inanıyorum. Biz Suudi Arabistan'da hastane kurabilir, hastane işletebilir hatta imkan olursa Mekke'de bir hastaneyi işletmeyi düşünürüz. Bunları geliştirmek mümkünse biz bundan mutlu oluruz." şeklinde konuştu.

- "Türkiye'den çok şey öğreniyoruz"

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah da Türkiye ile iş birliğinden çok mutlu olduklarını dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin çok farklı boyutları olduğunu ve Türkiye'den çok fazla şey öğrendiklerini söyledi.

Türkiye'nin sağlıkta çok büyük ilerleme kaydederek önemli adımlar attığını belirten Rabiah, "Biz de Suudi Arabistan'da şu an itibarıyla hastanelerin özelleştirilmesi konusunda ciddi bir dönüşüm içerisindeyiz. Halihazırda bizim sorumluluğumuzda, 270 hastane bulunmaktadır." dedi.

Görüşmenin ardından, Bakan Demircan Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik Al Rabiah'a vazo hediye etti.