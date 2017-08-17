Sağlık Bakanı Demircan, TEB heyetini kabul etti

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eczacıların vatandaşların ilaca erişiminde görev yapan ve bunun sorumluluğunu üstlenen tedavi sürecindeki en önemli partnerlerden biri olduğunu belirtti.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı (TEB) Erdoğan Çolak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Demircan, Bakanlık Toplantı Salonunda Türk Eczacıları Birliği Başkanı (TEB) Erdoğan Çolak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Demircan, sağlık hizmetinde ilacın en temel unsurlardan biri ve hastalığı tedavi eden hekimin elinin altındaki en önemli tedavi aracı olduğunu bildirdi. Eczacıların da vatandaşların ilaca erişiminde görev yapan ve bunun sorumluluğunu üstlenen tedavi sürecindeki en önemli partnerlerden biri olduğunu vurgulayan Demircan, eczacılara verdikleri hizmetten ötürü teşekkür etti.

İnsanların sahip olduğu tüm hakları ancak sağlıklı olduklarında kullanabildiklerine dikkati çeken Demircan, "Sağlıklı yaşamak, insan haklarının en temelinde yatan bir haktır. Bu hakkın kullanılabilir olmasını temin eden, sağlık hizmetlerine katılan bütün hekim, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarımız çok önemli bir görevi yerine getirmektedir." dedi.

Demircan, sağlık hizmetinin, 7/24 esaslı bir çalışma temposunu barındırdığına işaret ederek, bu hizmetin doğumla başladığını ve ancak ölümle son bulduğunu kaydetti.

- "Program, meslek pratiğini değiştirmeye aday"

TEB Başkanı Çolak da birlik olarak 2015 yılından bu yana başlanılan ve belli bir noktaya gelinen "Smart Eczanem- Rehber Eczanem Programı"na ilişkin bilgi verdi.

Hem hukuki hem de uluslararası alanda hekimlerin tıbbi bakım, hemşirelerin hasta bakımı, eczacıların da farmasötik bakım yapmakla görevli sağlık partnerleri olduğunu vurgulayan Çolak, bu hizmet döngüsü olmadan sağlıklı hizmet verilebilmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Çolak, bu nedenle TEB olarak Türkiye'de farmasötik bakım konusundaki açığı kapatmak için yoğum çaba harcadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu noktada 'Rehber Eczanem' programıyla, eczacının ilaçla tedavinin takibi noktasında kendisini geliştirerek inisiyatif alması, verdiği hizmetin görünür olması, ölçülebilir olması hedefleniyor. Böylece hem eczacılar, bir taraftan mesleki tatmin yaşarken öbür taraftan da hastaların sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi ve akılcı ilaç kullanımının hatta hastalıkların ya da komplikasyonların önlenmesine ciddi katkıda bulunuyorlar."

Daha önce de bu alanda Sağlık Bakanlığından destek aldıklarını aktaran Çolak, "Biz de o günden bugüne Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile çok ciddi bir çalışma içinde yol almaya çalışıyoruz. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz ve ekibine verdikleri katkılarından ötürü teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Çolak, söz konusu programın, meslek pratiğini değiştirmeye aday olduğuna işaret ederek, bu değişimi hep birlikte gerçekleştirmek talebiyle bu güne kadar aldıkları sonuçları paylaşmak istediklerini ve bir sunum yapacaklarını kaydetti.