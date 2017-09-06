Sağlık Bakanı Demircan'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ı makamında ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Arslan, Bakan Demircan'a yeni görevinde başarılı olması dilediğinde bulundu.

Sağlık alanındaki çalışmaların daha yukarılara çıkarılması konusunda üzerinde düşen herhangi bir şey olursa her zaman hazır olduklarını belirten Arslan, "Sizlerin ve sağlık camiasının Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyoruz. İllerde de vekillerimizle birlikte hastane ziyaretleri ile sağlık çalışanlarının bayramlarını kutladık. Güzel bir memnuniyet var. Sizin ve ekibinizin yaptığı çalışmalarla ilgili. Bugün bu vesileyle çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakanı Demircan da Arslan'ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Ulaştırma Bakanlığı'nın çok başarılı 15 yıl geçirdiğini anlatan Demircan, "Sayın Bakanımızın bakanlığı artık kendisi ile yarışıyor. Türkiye'de AK Parti kendisi ile yarışır vaziyette. En önemli, hizmetlerin olduğu alanlardan bir tanesi de ulaştırma alanı. İnşallah diğer alanlarda olduğu gibi sizin de hizmetleriniz bulunduğu yerden yukarıya doğru taşınacak. Türkiyemiz inşallah güzel günlere gidecek bu şekilde." diye konuştu.



