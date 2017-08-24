Sağlık Bakanı Demircan'dan yaralılara ziyaret

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara'da bu sabah meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Bakan Demircan, bu sabah Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün Eskişehir-Ankara karayolunda köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından tedavi altına alınan yaralılara ziyarette bulundu.
Demircan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.