Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Burak Sadıç yandex gaziantepspor
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat

Sağlık Bakanı Demircan'dan yaralılara ziyaret

- Bakan Demircan, Ankara'da bu sabah meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Demircan'dan yaralılara ziyaret

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara'da bu sabah meydana gelen otobüs kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Bakan Demircan, bu sabah Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün Eskişehir-Ankara karayolunda köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından tedavi altına alınan yaralılara ziyarette bulundu.

Demircan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Polatlı Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Otobüs KazasıSağlık Bakanı Ahmet DemircanYaralıZiyaret
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5