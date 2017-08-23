Sağlık Bakanlığı aile hekimliğini mercek altına alıyor

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'de hizmet veren 24 bin aile hekimi olduğunu belirterek, "Şimdi geriye döndük, aile hekimliğinin de filmini çekiyoruz. Orada da düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Verimliliği artırmamız için ne yapmamız lazım? Aile hekimi olarak çalışan arkadaşlarımızın da görüşünü alarak onlarla birlikte yapmamız gereken bir şey varsa tekrar ele alacağız, verimliliği artıracağız." dedi.

Demircan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ Teknoloji Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Bakan Demircan'a, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demircan, bugün ATOM Enerjisi Kurumu ile bir protokol imzaladıklarını anımsatarak bundan sonra radyoaktif minerallerin Türkiye'de üretileceğini, üretilecek ilaçların tıpta teşhis ve tedavi amaçlı kullanılacağını söyledi.

TOBB ETÜ'nün Türkiye'nin çok önemli üniversiteleri arasında yer aldığını dile getiren Demircan, tesiste yapılan çalışmaların Türkiye için bir övünç kaynağı olduğunu ifade etti.

Demircan, teknoloji merkezindeki laboratuvarların, tıbbi ilaç malzemelerinin aynı zamanda Türkiye'de üretilmesi, cerrahi aletlerin ve cihazların kalibrasyonu, denetimi ve standardizasyonu testlerinin de yapılabileceği yerler olduğunu aktardı.

Bakanlık olarak bu laboratuvarlarla birlikte çalışma kararı aldıklarını ifade eden Demircan, "Önümüzdeki günlerde, Türkiye'de tüketilen tıbbi ihtiyaç malzemelerinin ve Türkiye'de üretilen ve satılan cerrahi aletlerin, cihazların kalibrasyonu ve standardizasyonunun birlikte çalışması için gerekli çalışmaları yapacağız. Gerekli protokolleri imzaladıktan sonra burada bu çalışmaları yaptıracağız. Amacımız, Türkiye'deki cerrahi aletlerin cihazların tüketim malzemelerinin yerlileşmesini sağlamak. Biz artık kendi tüketimimizi üretmeliyiz." diye konuştu.

Sağlıkta önemli adımlar atıldığını ve bugüne kadar atılan bu adımları da devam ettirmek istediklerini vurgulayan Demircan, şehir hastanelerinin de donanımlarını yerli üretimle karşılamak istediklerini söyledi.

- "Çok başlılığı ortadan kaldırıyoruz"

Bakan Demircan, bir gazetecinin sağlık kuruluşlarının tek çatı altında toplanmasına ilişkin nasıl bir düzenleme yapılacağına ilişkin sorusu üzerine, 2002'den itibaren yapılan sağlıkta dönüşüm çalışmalarının hedefine ulaştığını anlattı.

AK Parti iktidarının 15 yıllık görev süresinde en başarılı alanlardan birisinin sağlık olduğunu belirten Demircan, o günkü dönüşümü sağlayacak modelin bugüne kadar uygulanan model olduğunu söyledi.

Halk sağlığı kurumu, sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri kurumu şeklinde üçlü bir mekanizmanın olduğunu ifade eden Demircan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bütün sistemlerde çok başlılık daima sıkıntı oluşturur. Bu sistemin de çok başlılığa dönüşmekte olduğu da görüldü. Verimliliği artırabilmek için çok başlılığı ortadan kaldırma ihtiyacı doğdu.

Türkiye'de nisan ayında bir referandum yaptık. Ne dedik halkımıza? Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık iki başlılığa neden oluyor. Bunu ortadan kaldırabilmek ve yürütmede tek başlılığı sağlamak için Cumhurbaşkanlığı hükümeti modeli için bir referandum yapıldı. Şimdi bu, yapılmış olan referanduma uygun hale gelmesi için bir adımdır. Sağlık alanında da tek başlılığa dönmek ve onu uygulamak doğru olandır. Bunları kaldıracak adımları attık. Önümüzdeki günlerde uygulamaları hep birlikte seyredeceğiz ve inanıyorum ki bu da başarımızı daha da hızlandıracak sağlıkta yeni dönem hem gelişmenin devam etmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması hem de standardın, kalitenin yükselmesi için buna ihtiyaç vardı, onun için yaptık."

Bakan Demircan, sağlıkta yeni düzenlemelerin yer alacağı yeni kanun hükmündeki kararnamenin de önümüzdeki günlerde çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Demircan, bir gazetecinin aile hekimliğine ilişkin ne tür düzenlemeler yapılacağını sorması üzerine şunları kaydetti :

"Aile hekimliği Türkiye'de 24 bin doktorun hizmet verdiği birinci basamak sağlık hizmetidir. Önemli bir alan ve önemli bir hizmet kademesi. Bu hizmet kademesinde de verimliliği yakalamak zorundayız. Şimdi geriye döndük aile hekimliğinin de filmini çekiyoruz. Orada da düzeltilmesi gereken noktalar var mı? Verimliliği artırmamız için ne yapmamız lazım? Aile hekimi olarak çalışan arkadaşlarımızın da görüşünü alarak onlarla birlikte yapmamız gereken bir şey varsa tekrar ele alacağız, verimliliği artıracağız."



