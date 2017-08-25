Sağlık Bakanlığı ambulans dağıtım töreni

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve dönüşümün arkasında durmasıyla bugün bütün dünyanın izlediği örnek aldığı, öğrenmek istediği bir sağlık sistemimiz var." dedi.

Sağlık Bakanlığınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, 300 ambulansın dağıtım törenine, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ankara Valisi Ercan Topaca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin iktidara geldiğinde günden itibaren önceliklerin arasında vatandaşa verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve dönüşümün arkasında durmasıyla bugün bütün dünyanın izlediği örnek aldığı, öğrenmek istediği bir sağlık sistemimiz var." dedi.

AK Parti iktidara geldiğinde sağlık hizmetlerine erişiminin kötü olduğunu ve büyük bir perişanlık yaşandığını ifade eden Akdağ, bugün sağlık hizmetlerinde gelinen noktada memnuniyet oranlarının yüzde 39'lardan yüzde 75'lere ulaştığını ifade etti.

Anne ve bebek ölümlerinin de azaldığına işaret eden Akdağ, vatandaşın artık sağlık hizmetlerine eriştiğini vurguladı.

Vatandaşın güvenini karşılamaya devam edeceklerinin altını çizen Akdağ, "Ben 11 sene Sağlık Bakanlığı yaptım. En başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin değerli çalışmalarıyla sağlığı Türkiye'de bu noktaya getirdik. Sağlık ailesinin fedakar mensupları bu meseleye sahip çıkmasalardı bu noktaya gelemezdik. Onlara teşekkür ediyor, 'İyi ki varsınız' diyorum. Sağlıkta Dönüşüm'ün ikinci programını hayata geçirecek bayrağı kaldırma ihtiyacı değerli Bakanımız Ahmet Demircan'ın döneminde güçlü bir şekilde olacaktır." dedi.

- "Yorulduk, dinleneceğiz, tatil, bayram yapacağız deme şansımız yok"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise konuşmasında, 112 filosuna katılacak 300 ambulansla birlikte acil hizmetleri daha etkin yerine getirme kabiliyetine ulaşacaklarını söyledi. Sağlığın kesintisiz durmadan devam eden bir hizmet olduğunu vurgulayan Demircan, "Böyle bir zorunluluk arzu eden bir alanda yorulduk, dinleneceğiz, tatil, bayram yapacağız deme şansımız yok. Sağlık, ana rahminden mezara kadar hizmet eden bir alandır." dedi.

Bakan Demircan, hükümetin Kurban Bayramı tatilini de 10 güne çıkardığını hatırlatarak sağlık hizmetlerine devam edileceğini ifade etti.

Türkiye'deki sağlık hizmetlerini halkın gördüğünü ve yaşadığını ifade eden Demircan, 2002 öncesinde finansman açısından, sağlık hizmetleri sunulması açısından bir dağınıklık ve çok başlılığın hakim olduğunu dile getirdi.

Demircan, sağlık hizmetini veren hastanelerin bir kısmının devlet hastanesi, bir kısmının Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) hastanesi, bir kısmının da özel hastaneler, kurum hastaneleri şeklinde farklı farklı hizmet seviyeleri şeklinde yer aldığını söyledi. 2002'den sonra sağlık hizmetlerinin finansmanın da bir merkezde toplandığını hatırlatan Demircan, bu sayede herkesin sağlık güvencesi şemsiyesi altına alındığını kaydetti.

Sağlıkta Dönüşüm'le birlikte memnuniyet oranlarının yüzde 75'e çıkmasını sağladığını belirten Demircan, şunları söyledi:

"Sağlıkta ambulans hizmetlerinde 2002 öncesini şimdiyi kıyaslamak mümkün değil. 2002'den önce sayı da kalite de yetersizdi. Sadece kara ambulanslarımız vardı. Şimdi sayı da kalite de yeterli durumda. Sadece karadan değil denizden ve havadan ambulans hizmetlerimiz devam ediyor. 300 ambulansımız sadece hastayı nakleden değil vasıflı nitelikli ambulanslar. Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın ikinci aşaması olan sağlıkta gelişme ve kalitenin yükseltilmesi dönemine girmiş bulunuyor.

Bugün burada ambulanslarımızı teslim vesilesi ile toplandık. Halkımıza bayram öncesi bir hizmet hediyesi olarak sunma vecibesini yerine getiriyoruz. Sağlık çalışanları olarak teşekkür ediyoruz."