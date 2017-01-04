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Sağlık Bakanlığından soruşturma

- Bakan Akdağ'ın talimatıyla, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun "dört hastaneden geri çevrildiği ve öldüğü" iddiası üzerine idari soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığından soruşturma

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun "dört hastaneden geri çevrildiği ve öldüğü" iddiası üzerine idari ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Antalya'da 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun "dört hastaneden geri çevrildiği ve öldüğüne" ilişkin haberler üzerine, yazılı açıklama yapıldı.

Söz konusu kişi tarafından hastaneye herhangi başvuruda bulunulmadığı belirtilen açıklamada, iddialar üzerine Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatlarıyla idari, savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Hastanelerde acil sağlık hizmetleri konusunda Türk vatandaşları ile herhangi yabancı ülke vatandaşları arasında uygulama farklılığı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Bireyler hastane acil servislerimize geldiğinde ve acil hasta olduğu tespit edildiğinde öncelikle gerekli sağlık hizmetini almaktadır. Kimlik kontrolü bu hizmetten sonra yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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