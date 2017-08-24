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Sağlık Bakanlığından "taşlı saldırıya" kınama

- Sağlık Bakanlığı, olayla ilgili inceleme yapıldığını, ihmal ve kusur bulunmadığının tespit edildiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığından

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, hasta yakınlarının "hastaneyi taşlaması"na ilişkin olayla ilgili inceleme yapıldığını, hastaya yönelik ihmal ve kusur olmadığının tespit edildiğini bildirerek, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hasta yakınları hastaneyi taş yağmuruna tuttu" başlığıyla yer alan haberler üzerine, Bakanlık tarafından olayın incelendiği, hastaya gerekli tıbbi işlemlerin yapıldığının, ihmal ya da kusurun olmadığının tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, işlemleri biten hasta ve yakınlarının, ihtiyaç olmadığı halde hasta taburcu edildikten sonra ambulans talebinde bulunduğu kaydedildi. Talebin karşılanmaması üzerine olayın meydana geldiği aktarılan açıklamada, hastanede küçük çaplı hasar oluştuğu bilgisine yer verildi.

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Hasta YakınlarıKınamaSAĞLIK BAKANLIĞI
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