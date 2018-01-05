Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Sağlık Bakanlığından 'virüs alarmı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, "Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir." denildi.

Sağlık Bakanlığından 'virüs alarmı' açıklaması

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığından medyada "virüs alarmı" başlığıyla yer alan habere ilişkin yapılan açıklamada, gribin seyrinin her yıl olduğu gibi bu yıl da Bakanlıkça yakından takip edildiği, tüm yıl boyunca hangi grip virüslerinin etkili olduğunun belirlendiği vurgulandı.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu kuzey yarım kürede gribin her yıl sonbahar aylarında başlayıp ilkbahar aylarında azalarak devam ettiği işaret edilerek "Bu yıl mevsimsel grip vakaları, geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyretmektedir. Beklenmedik bir salgın veya bazı illerimizde olağan dışı bir artış gözlemlenmemektedir." açıklaması yapıldı.

Hastalıktan korunmak için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi, ellerin temiz tutulması, hasta kişilerle temastan kaçınılması, kalabalık ve kapalı ortamlarda uzun süre kalınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta kişilerin, kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve evde istirahat etmeleri, hem hastalığın iyileşmesini hızlandırmak hem de hastalığın bulaşmasının önüne geçmek için önemlidir. Bu nedenle grip olan kişilerin istirahat etmesi gerekmektedir. Hekim önerisi olmadıkça gelişigüzel ilaç kullanılmamalıdır."

Muhabir: Duygu Yener

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GripSağlıkSAĞLIK BAKANLIĞI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5