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Sağlık çalışanlarına istihdam müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." dedi.

Sağlık çalışanlarına istihdam müjdesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık." diyerek, "İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde konuştu.

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SağlıkIstihdamIşsizlikRecep Tayyip Erdoğan
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