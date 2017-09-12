ANKARA (AA) - Türk Yoğun Bakım Derneği tarafından, Sağlık Bakanlığının destek ve katılımıyla Türkiye'deki tüm sağlık personeline yönelik, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan "sepsis"in tanı ve tedavisine ilişkin eğitim kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığının desteğiyle, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği (TYBD) tarafından, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla, AÜ Tıp Fakültesi Morfoloji Yerleşkesi Abdülkadir Noyan Salonu'nda 2017-2018 Eğitim Kampanyası Tanıtım Sunumu ve basın toplantısı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Nurullah Okumuş, dünya genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan ve vücudun enfeksiyona karşı geliştirdiği kontrolsüz yanıtla kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlaması sonucu ortaya çıkan sepsis hastalığını "sessiz katil" olarak tanımladı.

Erken tanı konularak tedavi edilmemesi halinde hastalığın, birçok organda yetmezliğe, şoka ve yüksek oranda ölüme yol açtığına dikkati çeken Okumuş, "Dünyada en fazla hastalığa neden olan tablodur. Yapılan çalışmalar her gün sepsis oranlarının artış gösterdiğini ortaya koyuyor." dedi.

Okumuş, bu hastalar için uzun süreli hastane yatışının söz konusu olduğunu dile getirerek, çok pahalı antibiyotik tedavilerinin yapıldığını vurguladı. Sepsis ile mücadelenin zor olduğunun ve hastalığın dünyanın her yerinde benzer sıklıkta görüldüğünün altını çizen Okumuş, mücadalede başarı şansının erken tanı ve uygun antibiyotik tedavisine bağlı olduğunu bildirdi.

Okumuş, antibiyotik kullanımının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Antibiyotik uygun zamanda kullanıldığında yarar sağlarken gereksiz kullanıldığında ise zarar verir. Sepsis'in hem en büyük besin kaynağı hem de zehri antibiyotiklerdir. Uygun kullanıldığında mücadele edilebilirken gereksiz ya da yanlış kullanıldığında antibiyotik direncine neden olur ve aldığı dirençli bir mikroorganizmayla maalesef hasta hayatını kaybedebilir. Bu nedenle akılcı antibiyotik kullanımına önem verilmeli ve buna göre hareket edilmeli. Hekime, antibiyotik yazılması konusunda ısrarcı olunmamalı.

Bunun dışında enfeksiyonla mücadelede bir önemli adım da hijyendir ve bu nedenle özellikle el temizliğine dikkat edilmesi gerekir."

- "Eğitimler yarın başlayacak"

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Necmettin Ünal da yeni sepsis eğitim planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sepsise karşı savaşta sağlık personelinin ve halkın farkındalık düzeyinin yüksek olmasının büyük önem taşıdığını belirten Ünal, tanımlama ve tedavi prensiplerinin geçen yıl Aralık ayında yeni bilimsel bulgular nedeni ile değiştirildiğini söyledi. Ünal, bununla ilgili olarak tüm sağlık personelinin eğitim alması gerektiğini ifade ederek tanı ve tedavinin gecikmeden yapılabilmesi ve sepsis nedeniyle ölümlerin azaltılabilmesi için toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Ünal, Mayıs ayında Cenevre'de gerçekleşen Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulunda, sepsis ile ilgili oturum yapıldığını ve sepsisin önemli hastalıklar listesine alındığını vurguladı. Sepsis ile ilgili düzenlenen etkinliklerde ülkelere daha fazla ve sürekli destek olunması gerektiğini aktaran Ünal, sağlık çalışanlarına yönelik eğitimlerin de artırılmasını istedi. Ünal, şöyle konuştu:

"Sepsis’in önlenmesi, tanısı ve tedavisi üye ülkelerin sağlık sistemlerinin önemli bir parçası haline getirilmeli. Tüm ülkelerde enfeksiyonları önleme ve kontrol programları oluşturulmalı. Antibiyotik direnci artışı önlenmeli ve hatta azaltılmalı. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü global aksiyon planı ile uyumlu antibiyotik kullanımı sağlanmalı. Sepsis vakalarının takip ve raporlanması iyileştirilmeli."

Dünya Sağlık Örgütünce 2018 sonuna kadar sepsis ve global sonuçları hakkında rapor hazırlanacağını da anlatan Ünal, Birleşmiş Milletler organizasyonları ile iş birliği yapılmasının da önemli olduğunu ifade etti.

- Sağlık personeli için eğitim kampanyası

Ünal, bu gelişmelerin ışığında Türk Yoğun Bakım Derneğince, Sağlık Bakanlığının destek ve katılımı ile Türkiye'deki tüm sağlık personeline yönelik bir eğitim kampanyası planlanlandığını bildirdi.

Kampanyada sepsis farkındalığı, tanısı, acil tedavisi ve ileri tedavisi ile ilgili güncel bilgileri içeren eğitim verileceğini belirten Necmettin Ünal, yarın Dünya Sepsis Günü'nde, aynı anda Türkiye'nin değişik şehirlerindeki 100'den fazla hastanede sepsis eğitimi verileceğini kaydetti. Ünal, "Hedef, tüm sağlık personeline ulaşmak olduğundan, bu eğitimlerin tekrarlanarak tüm sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmesi amaçlandı." ifadesini kullandı.











