Sağlıklı zayıflamanın 10 püf noktası!

Öncelikle sizitacak mucizevi bir ilaç, çay, baharat ya da bir besin olmadığından emin olun. Siz özgürce yerken sizi kısa yoldan zayıflatacak bir yöntem en azından henüz bulunamadı. Dengeli bir beslenme alışkanlığı ve egzersiz ilevermenize yardımcı olabilecek bilimsel dayanağı olan bazı takviyeleri ise mutlaka doktorunuza ve diyetisyeninize danışarak kullanın.Zayıflamanın ve ideal kiloda kalmanın bir davranış değişikliği ve istikrarla mümkün olacağını unutmayın. Kilo almaya neden olabilecek hipotiroidi, insülin direnci gibi metabolik birsorununuz varsa öncelikle bunu çözün. Eğer yoksa kilo almanızın nedeni birkaç davranışınızdan ibaret olabilir. Davranış değişikliği yapmak her zaman kolay olmayabilir. Bunun için gerçekçi hedefler belirleyin ve bu alışkanlığı benimsemek için kendinize en az 3 hafta zaman verin. Size kilo aldıran alışkanlıklarınızı terk edip sağlıklı alışkanlıklar edinmeniz, ideal kilonuzu ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak kilit noktayı oluşturuyor.Çok düşük kalorili ve aşırı kısıtlayıcı diyetlerden uzak durun. Bu diyetler başlangıçta kilo vermenizi sağlayabilirken devamında başladığınız kilodan daha fazlasına dönmenizle sonuçlanabilir. Vücudunuzun ihtiyacı olan besinleri alacağınız; ancak kalori açığı yaratarak kilo vermezi sağlayacak bir beslenme planını benimseyin. Porsiyonlarınızı ve tabağınızı küçültün. Tabii her zaman daha az yemeniz gerekmiyor; kalorisi düşük yiyecekleri daha fazla tüketerek de bu kalori açığını yakalayabilirsiniz.Bunun için kahvaltı başta olmak üzere yaşam tarzınıza uyacak iyi bir öğün düzeni oluşturun ve her gün bu düzeni sürdürmeye çalışın. Acıkmadan yemek yemeyin ancak bir sonraki öğünde aşırı yiyecek kadar aç kalmayın. Günde 2 veya 3 ana öğünü düzenli ve her gün neredeyse aynı saatlerde yapın. Sık sık atıştırmaktan kaçının.“Her gün farklı renk ve çeşitte sebze ve meyve tüketin. Az yağlı protein kaynaklarını (et, balık, kurubaklagiller, peynir, yumurta gibi) diyetinizden eksik etmeyin. Zeytinyağı ve yağlı tohumlar gibi antiinflamatuar yağları yeteri kadar tüketin. Rafine tahıllar yerine tam tahıl kaynaklarını tercih edin. Şeker eklentili yiyecek ve içecekler, yüksek doymuş ve trans yağ içeren fastfoodlar ile işlenmiş gıdalardan uzak durun.Hissettiğiniz açlık fizyolojik değil, duygusal bir açlık olabileceğinden öncelikle bunun farkına varın. Yemek yemeyi terapi haline getirmeyin, sizi rahatlatacak farklı aktiviteler yapın. Gerçekten acıktığınızda ise tokluğunuzu hissetmek için yediklerinize odaklanın, yavaş yavaş yiyin ve iyi çiğneyin.Yeterli su içmek yağların daha kolay yakılmasına, iştahınızı kontrol etmenize ve daha az yemenize yardımcı oluyor. Kilo başına 30 ml su içmeyi ihmal etmeyin, günde en az 1.5 litre su için. Sularınızın içine elma, tarçın ya da salatalık, nane, zencefil ekleyebilir, su içmeyi daha keyifli hale getirebilirsiniz.Sağlıklı kilo verebilmek ve yağ yakabilmek için yediklerinizden aldığınız enerjiyi azaltırken fiziksel aktivitenizi artırmanız gerekiyor. Yağ yakmak için en iyi antrenmanların başında yürüyüş, koşu, dans, bisiklet ve yüzme geliyor. Haftadan en az 150 dakika orta şiddetli dayanıklılık egzersizleri yapın. Kaslarınızı desteklemek için bu antrenmanları kuvvet-esneme-denge egzersizleri ile destekleyin. Düzenli fiziksel aktiviteyi yaşamınız boyunca sürdürebileceğiniz bir yaşam biçimi olarak benimseyin.Çalışmalar yetersiz uykunun kilo aldırdığını ortaya koyuyor. Yetersiz uyumak iştah hormonlarını arttırıyor ve gün içinde daha fazla yemenize neden oluyor. Yetişkinler için yeterli uyku süresi ortalama 7-8 saat olsa da bu kişiden kişiye değişebiliyor. Çalar saat veya kahveye ihtiyaç duymadan uyanabileceğiniz kadar uyuyun. Ayrıca uyuma ve uyanma saatlerinizi hemen hemen aynı saatlerde olacak şekilde planlayın.Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker“Dengeli bir yeme davranışı ve fiziksel aktivite ile kilo vermeye başladıktan sonra kilonuzu belli aralıklarla kontrol edin. Hedeflediğiniz kiloya ulaşana kadar sabırlı ve istikrarlı olun. Vücudunuz her zaman aynı ivme ile kilo vermeyebilir. Bu yüzden 1-2 hafta aralıklarla kilo takibinizi yapın, çok sık tartılmaktan kaçının. Hedeflediğiniz ideal kiloya ulaştığınızda ise o kiloyu korumanız, en az kilo vermeniz kadar önemli. Verdiğiniz her 1 kiloyu 1 ay boyunca korumayı başarırsanız verdiğiniz kiloların kalıcı olmasına destek olursunuz” diyor.