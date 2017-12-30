Sağlıkta 2017 böyle geçti (2)

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN/DUYGU YENER - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Kapsamında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 669 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile GATA'ya bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları, her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla Sağlık Bakanlığı'na devredildi.

AA muhabirlerinin yaptığı derlemeye göre, 2017'de 619 bin sağlık çalışanı ile hizmet verildi. Sağlıkta dönüşümün en önemli projelerinden biri olan şehir hastaneleri, kapılarını vatandaşlara açmaya başladı.

2017'de 4 şehir hastanesi hizmete girdi. Bu kapsamda, 16 Ocak'ta 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi, 3 Şubat'ta bin 253 yataklı Mersin Şehir Hastanesi, 24 Mart'ta 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi ve 16 Eylül'de bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi sağlık hizmete açıldı.

Öte yandan, 6 bin 690 yatak kapasiteli 57 hastane, Diş Sağlığı Merkezi ve ek bina inşaatları tamamlandı. Aynı şekilde 62 Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Sağlık Evi inşa edildi. 2017'de 3 bin 53 yatak kapasiteli 43 hastane, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) ve ek binanın ile 145 ASM, TSM ve Sağlık Evi'nin temeli atıldı.

- Ambulanslar, kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada vakaya ulaştı

112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında 2016'da 2 bin 400 olan 112 istasyon sayısı, 2017'de 2 bin 582'ye, 4 bin 840 olan ambulans sayısı 4 bin 952'ye çıktı. Yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekiplerle vakalara, kentlerde 10, kırsalda 30 dakikada ulaşma oranları yüzde 90'ın üzerine çıkarak, gelişmiş ülkelerdeki ulaşma süreleri yakalandı.

Hali hazırda 256 palet takılabilen ambulans ile 22 adet önünde kar bıçağı bulunan kombi paletli ambulans, 63 adet 4 yaralı taşıyan ambulans, 91 adet yoğun bakım ve obez ambulans, 60 adet motosiklet ambulans, 16 adet zırhlı, 3 adet zırhlandırılmış ambulans, 17 helikopter ve 3 uçak ambulans ile hizmet verildi.

Bu yıl kasım ayı itibarıyla da 4 milyon 759 bin 142 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunuldu. Türkiye genelinde 81 ilde özel eğitimli 8 bin 383 gönüllü sağlık personeli yetiştirildi. Dünyanın en büyük medikal kurtarma ekibi (UMKE) 81 ilde 8 bin 383 sağlık personeli ile hizmet verdi.

- Dünyaca ünlü Prof. Ege hayatını kaybetti

Türkiye'de ve dünyada önemli bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Rıdvan Ege, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Ege, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı Onursal Başkanı, Ufuk Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı, Türkiye Modern Cerrahi Eğitim ve Araştırma Derneği Onursal Başkanı, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Onursal Başkanı, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği Onursal Başkanlığı görevlerinde bulundu.

- 25 bin hasta sandığa taşındı

16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasında çeşitli sağlık sorunları dolayısıyla oy kullanmak için sandığa gidemeyen vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı destek sağladı. Yatağa bağımlı durumdaki vatandaşların oy kullanmaya götürülmesine yönelik sağlanan destek kapsamında, Türkiye genelinde 25 bin 359 hastaya sandık hizmeti verildi.

- Türkiye'den yardım eli

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısı sonrasında ağır yaralanan 35 Somali vatandaşı ile 34 refakatçi, tedavileri için Türkiye'ye getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Somali için başlatılan "Umudu Ol" kampanyası kapsamında Sağlık Bakanlığı harekete geçti. 24 ton tıbbi malzeme, ilaç ve serumu Mersin Taşucu Limanı'ndan gemiyle Somali'ye gönderildi.

Cerablus ve Bab'daki sağlık tesislerinde, 37'si UMKE personeli olmak üzere 247 personelle hizmet verildi.

Kilis ve Gaziantep illerine toplamda bin 855 olmak üzere 112 ekibi görevlendirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır geçiş noktasında 3 adet acil müdahale ünitesinde ve Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Sınır kapısında kurulan 112 Acil Sağlık yerleşkesine görevlendirilen 863 sağlık personeli ile sağlık hizmeti sağlandı.

- Sağlık çalışanına şiddete 37 hapis cezası

Şiddete uğrayan sağlık personelinin bildirim yaptığı ve hukuksal destek aldığı sistem olan Beyaz Kod'a 1 Ocak- 20 Aralık 2017 tarihleri arasında 13 bin 409 başvuru yapıldı. Bunlardan 9 bin 681'i sözel, bin 325'i fiziksel, 2 bin 403 ise hem fiziksel hem sözel şiddet şeklinde oldu. 7 bin 634 olay, savcılığa intikal ettirildi, 6 bin 490'ının soruşturması devam ediyor. Görülen davalardan 37 hapis cezası, 28 adli para cezası kararı çıktı.

Öte yandan, 2017'de 44 bin 785 kişiye seyahat sağlığı hizmeti verildi.

2016'da toplamda 41 bin 543 kişiye; 2017'de ise 42 bin 590 kişiye gemi adamı sağlık işlemi uygulandı.

Tele Sağlık Hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslararası sularda 2016'da bin 288 vakaya, 2017'de ise bin 247 vakaya uzaktan sağlık hizmeti yardımı yapıldı.

- e-Nabız kullanıcı sayısı 2017'de 1,7 milyon artış gösterdi

e-Nabız kullanıcı sayısı 2017'de 1,7 milyon artış göstererek, 5 milyon 700 bine ulaştı. 20177de e-Nabızda kişi sağlık bilgilerinin kimlerin gördüğünün bildirimi sağlandı, ilaçların menüsü, aşı takvimi menüsü sisteme eklendi.

2017'de Teleradyoloji Sistemi'nin kullanımı ciddi oranda artış gösterdi. Sisteme entegre hastane sayısı 2016'ya göre yüzde 17 daha artarak 704 oldu. Sisteme kayıtlı vatandaş sayısı yüzde 95 artarak, 43 milyon 942 bin 412'ye ulaştı, e-Nabız üzerinden sistemi aktif kullanan vatandaş sayısı, yüzde 68 artarak 2 milyon 48 bin 473 oldu. 2017 itibariyle sistem üzerinden uzaktan rapor yazımı başladı.

Engelli vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebildikleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden randevu talebinde bulunabildikleri, tercüme hizmeti alabildikleri bir Mobil Uygulama hizmeti olan "Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM)" hizmete alındı. ESİM'de şu ana kadar 4 bin 38 kullanıcı, 4 bin 950 çağrı hizmeti aldı.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde 2017'de 129 milyon 354 bin 69 çağrı cevaplandı, 122 milyon 67 bin 859 randevu verildi.

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'nden (SABİM) 2017'de 1 milyon 730 bin çağrı alındı.

- Türkök projesinde 213 bin gönüllü bağışçıya ulaşıldı

Türkök projesinde 213 bin gönüllü bağışçıya ulaşıldı, 500 nakil gerçekleşti, 2 hasta için Belçika ve Hindistan'a hücresel ürün gönderildi.

Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezi 1 Nisan 2017'de açıldı. Ayrıca, 12 Haziran 2017'de ÜTS tıbbi cihaz kayıt ekranları açıldı, 11 Eylül 2017'de ise optik cam ve çerçevelerde tekil ürün hareketlerinin takibine başlandı.

Renkli Reçete Sistemi, 17 Mart 2017 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanıma açıldı. İlk etapta kırmızı ve yeşil reçeteler, kasım ayında da mor ve turuncu reçeteler sisteme aktarılmaya başlandı.

İlaç Takip Sistemi'nde ilaç sorgulaması yapılabilen "İlacım Nerede?" uygulaması ilk olarak meme kanseri olan hastaların kullanımına açıldı. Hastaların, "itsportal.saglik.gov.tr" internet adresindeki, "İlacım Nerede?" bölümünden yaşadığı il ve ilçeyi seçip aradığı ilacın ismini yazdı ve hangi eczanelerde olduğu bilgisine ulaşımı sağlandı.

Yerli bir firmanın tamoksifen etkin maddeli ilacı eylül ayı sonunda ilgili kurum tarafından ruhsatlandı ve üretimine başlandı.

- Denetlemelere hız verildi

2017'nin 11 ayında toplam bin 460 kozmetik ürün denetlendi, 753'ünün uygun, 680'inin teknik düzenlemeye aykırı, 27'sinin güvensiz olduğu tespit edildi. Toplam bir milyon 661 bin 171 TL idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri uygulandı.

3 bin 552 adet internet sitesini erişime engellenmesi talebiyle Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne, 3 bin 372 internet sitesini reklamların aldatıcı ve yanıltıcı olması nedeniyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirildi. Ayrıca konu hakkında çeşitli internet sitesi/kişi ve firmalara toplam bir milyon 220 bin TL idari para cezası uygulandı, Cumhuriyet Başsavcılıklarına toplam 98 adet suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca, internet ya da sosyal medya üzerinden sağlık beyanıyla yapılan ürün satışlarını önlemek için yazılan mektuplarla ünlülerden destek istendi ve ilk etapta 50 ünlüye mektup gönderildi.

İnternetten ilaç satışı yapıldığı tespit edilen bin 494 internet sitesi erişime tamamen engellendi, 130 internet sitesi hakkında adli işlem tesisi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.

Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması kapsamında, 6 başlık 20 hedef ve 99 faaliyetten oluşan "2014-2017 Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı" hazırlanarak, uygulamaya konuldu. Antibiyotik reçete oranı, yüzde 34,9'dan yüzde 29,5'e indirildi.

İlaçta yerelleşme çalışmaları başlatıldı. Yerelleşmesi yapılan ilaç miktarı tutar olarak 2,2 milyar TL'ye ulaştı. Yerli plazmadan plazma ürünü üretimine başlandı.

- "65 Sağlıklı Hayat Merkezi tam teşekküllü olarak faaliyete geçti"

Koruyucu hekimliği yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla 65 Sağlıklı Hayat Merkezi, tam teşekküllü olarak faaliyete geçirildi.

Köylerde yaşayan vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları bilgi ve bilinci kazandırmak, sağlık problemlerini yerinde çözmek amacıyla 49 seyyar sağlık hizmet ekibi ile hizmet vermeye başlandı.

İlköğretim çağındaki çocuklara 5 milyon adet florürlü vernik uygulaması ve 7,8 milyon adet diş fırçası-diş macunu set alımı yapılarak, dağıtımına başlandı.

2017'de yeni doğanlarda "Konjenital Adrenal Hiperplazi" taraması için pilot çalışma uygulaması gerçekleştirildi.



Türkiye'nin beslenme haritası için Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması yapıldı.

İçme-kullanma sularının kalitesini artırmak için otomatik klorlama cihazı kullanımı tüm belediyeler için mecburi hale getirildi.

Tütün denetimlerinin etkinliğini artırmaya yönelik iller arası çapraz denetim uygulamasına geçildi.

Göçmen Sağlığı Merkezi sayısı 110'a ulaştırıldı. Ülke genelinde toplam 322 Göçmen Sağlığı Birimi ile hizmet sunuldu. Göçmen Sağlığı Merkezlerinde 278 Suriyeli hekim ve 324 Suriyeli yardımcı sağlık personeli istihdamı ile sağlık insan gücü kapasitesi artırıldı. 2017'de 3 tur şeklinde yapılan kampanyada, 5 yaş altı 322 bin göçmen çocuğa aşı yapıldı.

Milli aşı üretimi kapsamında, "Yetişkin Tip Td Aşısı"nın (Tetanoz, Difteri) 2015'te ihale süreci tamamlandı. 2017'de iyi üretim uygulamaları belgesi (GMP) alınarak, ilk dolum gerçekleştirildi. Hepatit A aşısının Sanayi İşbirliği Programı kapsamında yerlileştirilmesi için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Aile hekimleri ve hastane hekimlere Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu teşhislerinde kullanmak üzere "Hızlı Tanı Kitleri" dağıtarak, antibiyotik kullanımını azaltma çalışması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan protokolle Tüberküloz ve SSPE hastalarına, tedavilerini düzenli olarak sürdürmelerini sağlamak için maddi ve psikososyal destek sağlandı.

- Anne dostu hastane sayısı 27'ye çıktı

Normal doğumu özendirecek ortamları oluşturmak üzere anne dostu hastane sayısı 27'ye çıktı.

Sigara denetimlerine yönelik olarak da 2016'daki denetim sayısı 2 milyon 968 bin 733 iken, 30 Ekim 2017 tarihi itibari ile toplam denetim sayısı 3 milyon 227 bin 410 oldu. 2016'da ülke genelinde 17 bin 113 ihlal tespit edildi. Kesilen para cezası 2016'da 39 milyon 311 bin 581 TL iken 2017'nin dokuz ayında 36 milyon 410 bin 672 TL oldu.

Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na 30 Kasım 2017 itibarıyla 1 milyon 715 bin 526 çağrı girişi oldu. Alo 191 Uyuşturucu İle Mücadele Danışma ve Destek Hattına da aynı tarihler itibarıyla 43 bin 528 çağrı girişi gerçekleşti.

- AMATEM ve ÇAMATEM'lerin sayısı artırıldı

2016'da 149 olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin sayısı 2017'de 163'e, 30 olan Çocuk İzlem Merkezi sayısı 31'e çıkarıldı. 2016'da 2 bin 585 olan palyatif bakım yatağı, 2017'de 3 bin 365'e ulaştı. Evde sağlık kapsamında 2016'da 290 bin olan aktif hasta sayısı, 2017'de 310 bine çıktı. 2016'da kamuda bulunan 25 Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) 3 tane daha eklendi. 4 olan Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezilerinin (ÇAMATEM) sayısı ise 6'ya çıktı.

2017'de önceki yıla göre yüzde 9'luk artışla bin 465 anne misafirhanesi yatak sayısına ulaşıldı. 2017'de 2 bin 276 anne ve bin 157 gebe misafir edildi.

2016'da kamuda bulunan 38 Ayaktan Tedavi Merkezi (ATM), 2017'de 49'a çıktı.

2017 Temmuz ayı verilerine göre, kamu hastanelerine bağlı sağlık tesislerinde, 23 bin 514 ebe görev yaptı.

(Bitti)