Sağlıkta çalışan memnuniyeti durumu mercek altında

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Hasta memnuniyetinin daha yukarıya taşınması için çalışanın memnuniyetinin de ona paralel yürümesi lazım. Bu noktada biz sağlık hizmetini veren bu fedakarlığı yapan insanlarımızla birlikte meselelerimizi görüşüp, anlaşıp çözüm üretebilecek noktada olduğumuza inanıyorum. Sistemle ilgili sıkıntıları çözdük." dedi.

Bakan Demircan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle Sağlık Bakanlığı Yeni Bina Toplantı Salonunda "Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Demircan, üniversitelerin Türkiye'nin geleceğine ışık tutan en önemli merkezler olduğuna inandığını belirterek, "Ülkemizin geleceğini inşa eden beyinlerin yetiştiği üniversitelerimiz, onları yetiştiren hocalarımız bizim için önemli. Üniversitelerimizin ve bizim meselelerimizi aramızda görüşerek, konuşarak değerlendireceğiz, çözeceğiz." dedi.

Sağlığın her şeyin başı ve kesintisiz devam eden bir hizmet alanı olduğunu belirten Demircan, "Öyle bir hizmet alanı ki 7 gün 24 saat çalışıyor. Sağlık hizmetinde Türkiye pek çok bilim alanı arasında, pek çok alanda önde giden bir sektör. Önemli olan bunun sürdürülmesidir. Sağlık hizmetinde Türkiye son 15 yıl içerisinde önemli hamleler yaptı." diye konuştu.

Demircan, sağlıkta hasta memnuniyetinin belli bir düzeye geldiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreç içerisinde Türkiye'de hasta memnuniyeti belli bir düzeye geldi ama belli bir düzeyden sonra istediğimiz yükseliş görülmedi. Hasta memnuniyetinin daha yukarıya taşınması için çalışanın memnuniyetinin de ona paralel yürümesi lazım. Bu noktada biz sağlık hizmetini veren, bu fedakarlığı yapan insanlarımızla birlikte meselelerimizi görüşüp, anlaşıp çözüm üretebilecek noktada olduğumuza inanıyorum. Sistemle ilgili sıkıntıları çözdük."

YÖK Başkanı Yekta Saraç ise konuşmasında, Türk yükseköğretim sisteminin 7 milyon 300 bini aşan öğrenci sayısına sahip olduğunu belirterek, "Güçlü yanların arasında hatta en başında da tıp eğitimi geliyor. Tıp eğitimi dediğimizde bir uygulama kısmı da var. Uygulama kısmı söz konusu olunca YÖK'ün en büyük paydaşı olarak Sağlık Bakanlığı geliyor. Sağlık Bakanlığının gücünü hissederek üniversite hastanelerimizin yaşadığı sorunların çözümünde daha büyük bir şansa sahip olduğumuzu yükseköğretim camiası olarak hissediyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin toplantıda üniversite hastanelerinin mali durumunu görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin bir soru üzerine, Bakan Demircan, "Ne sorunumuz varsa hepsini görüşeceğimiz bir toplantı olacak." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, 90 üniversitede tıp fakültesi bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Toplantıda 45 üniversitemizin rektörü bulunuyor. Hem Sağlık Bakanımıza hayırlı olsun ziyareti rektörlerimizle birlikte hem de üniversite hastanelerimizin sorunları ama bu sorunları sadece borç ekseninde indirmeyi de doğru bulmuyoruz. Yönetim meselesi de dahil olmak üzere sistemsel olarak masaya konulması ve tartışılması konusunda birtakım beklentilerimiz var. Sayın Bakanımızın çalışan memnuniyeti gibi kavramsal bir ifadesi oldu. O gerçekten memnuniyet ve umut verici bir husus. Biz çalışan memnuniyetine yeni YÖK'te anahtar kavram kullanıyoruz. 'Yetki devri'. Üniversite hastanelerinin sorunlarından biri olan borç konusunu başka sorunlarla birlikte pek çok sorunun kısa vadede çözülebileceğine Sayın Bakanımızın şahsının nezdinde de güveniyoruz."







