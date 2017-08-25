"Sağlıkta çok başlılığı kaldırıyoruz"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Olağanüstü hal (OHAL) kapsamındaki yeni Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) yapılan düzenlemelere ilişkin, "Taşrada biz şu anda sağlıktaki çok başlılığı kaldırıyoruz. Sağlık müdürünün çatısı altında birleştiriyoruz bu kurumları. Bu eskiye dönüş değil. Bu kurumlar yine çalışacak ama bu kurumların bir çatı altında toplanması sağlanacak. Taşradaki halk sağlığı kurumu, sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri kurumu sistem olarak yenileniyor. Hepsi sağlık müdürlüğünün çatısı altında toplanıyor. Yetki ve sorumluluk sağlık müdürlüğünde toplanacak." dedi.

Demircan, TRT Haber canlı yayınında, Resmi Gazete'de yer alan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sağlıkta yapılan değişiklikler hakkındaki soruları yanıtladı.

Değişiklikleri anlayabilmek için Türkiye'de 2002 öncesi ve sonrası sağlıkta yapılanları hatırlamak gerektiğini belirten Demircan, "2002'den önce sağlıkta çok büyük bir dağınıklık vardı. Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri vardı. Çalışma Bakanlığına bağlı SSK Hastaneleri vardı. Kurumların, üniversitelerin ve hizmet çok değişik parçalı ellerde veriliyordu. Bir de çok önemli bir husus, sağlıkta sosyal güvence yoktu." ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarı ile önce hastanelerin devlet hastanesi şeklinde Sağlık Bakanlığı'na bağlandığını anlatan Demircan, sosyal güvenliğin de tek çatı altında birleştirildiğini ve herkesin sağlık sigortası kapsamına alındığını bildirdi.

- "Orkestranın karşısında birden fazla şef olmamalı"

Sağlık hizmetlerinde yapısal bir sıkıntının ortaya çıktığına işaret eden Bakan Demircan, "Sağlık hizmetleri tek elde Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi ve sorumluluğu alanında birleştirildi ama sağlık hizmetlerini biz o günün şartlarında yeniden düzenlerken hizmetleri çok başlılığa gidecek şekilde dizayn etmişiz. O gün şartlarında gerekliydi, başarılı da oldu ama bugün devam edilmesinin verimliliği düşüreceği ve gelişmeyi yavaşlatacağı görüldü. Biz yeni durumu başlatmış bulunuyoruz. Orkestranın karşısında birden fazla şef olmamalı. Şef tek başlılığa gitmeli." diye konuştu.

Bakan Demircan, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık sisteminin de iki başlılığa neden olduğunu, verimi düşürdüğünü görülmesi üzerine 16 Nisan'da referanduma gidildiğini belirtti.

Yürütme tek başlılık sisteminin geldiğini, yürütme ve yasamanın birbirinden ayrıldığını vurgulayan Demircan, şimdi kurumların da sisteme uygun hale getirildiğini aktardı.

Sağlık hizmetlerinin taşrada üç birim halinde dizayn edildiğini belirten Demircan, bu birimlerin birbirinden bağımsız ancak merkeze bağımlı çalıştıklarını kaydetti.

Kamu Hastaneleri Kurumunun hastanelerle ilgili birim, sağlık müdürlüğünün acil hizmetlerinden sorumlu olduğunu bir de halk sağlığı kurumu olduğuna vurgu yapan Demircan, şunları söyledi:

"Bunların hepsi aslında birbiri ile ilintili birlikte çalışması gereken kurumlar. Bu düzeltmeyi yapıyoruz. Taşrada biz şu anda sağlıktaki çok başlılığı kaldırıyoruz. Sağlık müdürünün çatısı altında birleştiriyoruz bu kurumları. Bu eskiye dönüş değil. Bu kurumlar yine çalışacak ama bu kurumların bir çatı altında toplanması sağlanacak. Taşradaki halk sağlığı kurumu, sağlık müdürlüğü ve kamu hastaneleri kurumu sistem olarak yenileniyor. Hepsi sağlık müdürlüğünün çatısı altında toplanıyor. Yetki ve sorumluluk sağlık müdürlüğünde toplanacak. Hastanelerde başhekimlik müessesi var. Biz hastane yönetici gibi ilave modeller üretmiştik. Bunlar hizmette etti. Hastanelerin yetkilisi ve sorumlusu başhekim onlarda sağlık müdürlüğüne bağlı. Sağlık müdürlüğü de Sağlık Bakanlığına bağlı. Yetkiler bu şekilde tanımlanıyor ve düzenleniyor. İnanıyorum yeni dönemde daha verimli ve daha hızlı hizmet üretimini sağlayacak."

"Merkezde de düzenleme yapıyoruz." diyen Bakan Demircan, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkezler de bu kurumlar bağlı kurumlar gibi çalışacak. Şimdi bakanlığa bağlı genel müdürlük olarak dizayn edilecek. Bakan, müsteşar, genel müdürler ve yardımcıları şeklinde dizayn edildi."