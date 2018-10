Sağlıkta en teknolojik işbirliği

Tüm görüntüleme teknolojilerini içeren anlaşma, Türkiye’ye ilk defa sunulan en yeni MR görüntüleme teknolojisi SIGNA Architect 3.0T’nin yanı sıra ödüllü mamografi sistemi olan Senographe Pristina ve ultrason teknolojisinde en yüksek standardı temsil eden Voluson E-10’un temin edilmesini içeriyor.



Bu sistemlerle, Türkiye’deki ve bölgedeki sağlık uzmanları, Bahat Sağlık Grubu Küçükçekmece Atakent Bölgesinde açacağı yeni hastanesinde Radyoloji departmanında çalışan lider doktorlarla birlikte vaka incelemesi yapabilecek.



İstanbul, Türkiye, 16 Ekim 2018: GE Sağlık, bugün Türkiye’nin önde gelen sağlık hizmetleri sağlayıcısı olan Bahat Sağlık Grubu’nun ana teknoloji sağlayıcısı olarak seçildiğini duyurdu.Anlaşma, Türkiye’ye ilk kez gelecek olan son teknoloji MR görüntüleme teknolojisi SIGNA Architect 3.0T’nin yanı sıra, ödüllü mamografi sistemi Senographe Pristina ve ultrason teknolojisinde en yüksek standardı temsil eden Voluson E-10 ultrason cihazının temin edilmesini kapsıyor.







Bahat ailesi tarafından 1994 yılında kurulan Bahat Sağlık Grubu, Türkiye’nin öncü sağlık hizmetleri sağlayıcılarından biri olarak öne çıkıyor.Bahat Sağlık Grubu’nun sahibi ve işletmecisi olduğu Batı Bahat Hastanesi, Ortomedica Hastanesi, Bahat Hospital ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi’nden oluşan dört hastane, en yüksek standartta sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra, doğruluk, dürüstlük ve hasta memnuniyetine olan bağlılığıyla tanınıyor.







GE Sağlık ve Bahat Sağlık Grubu, geçtiğimiz ay boyunca yakın temas halinde çalışarak en yeni görüntüleme, yaşam destek çözümleri ve ultrason sistemlerini toplam 8 yıllık servis bakım hizmetlerini de kapsayan uçtan uca bir çözüm anlaşmasına vardı. GE ayrıca, Bahat Sağlık Grubu ile yakın temas halinde olacak, klinisyenlere teknik bilgi ve eğitimler de sağlayacak.







GE Sağlık Türkiye Genel Müdürü Yelda Ulu Colin konuyla ilgili şunları söyledi: “GE’nin yeni teknoloji sağlık çözümleri, doktorların bir hastalığın teşhis ve tedavisinde karşılaştıkları klinik zorluklarla baş etmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı. Bu anlaşmanın içeriğinde bulunan SIGNA Architect MR sistemini Türkiye’de ilk defa kuracak olmanın heyecanı içerisindeyiz. GE Sağlık olarak, Türkiye’nin öncü sağlık hizmetleri sağlayıcılarından biri olan Bahat Sağlık Grubu ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden gurur duyuyoruz. Ülkemizdeki hastaların daha kaliteli teşhis ve bakım hizmetlerine erişmesi için çalışıyoruz.”







Bahat Sağlık Grubu Başkan ve CEO’su Dr. Reşat Bahat ise anlaşmayla ilgili şöyle konuştu: “Bahat Sağlık Grubu, doktorlarımızın teşhis yeterliliğini güçlendirmeye ve hastalara kapsamlı bakım sağlamaya yönelik yeni nesil teknoloji ve çözümlere büyük önem veriyor. GE Sağlık, donanım ve yenilikçi yazılımları bir araya getiren MR, mamografi ve ultrason çözümleri ile hastanemizdeki doktorların erken teşhis ve tedavi sunmasına yardımcı oluyor. GE Sağlık ile işbirliğimiz, yalnızca kaliteli sağlık hizmetleri sağlama alanındaki lider pozisyonumuzu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ülkemizin vatandaşlarını daha sağlıklı hale getirme çalışmalarını da destekliyor.”







Anlaşma, GE Sağlık’ın hastalara daha rahat, hızlı ve hedefe yönelik teşhis imkânı sağlayan görüntüleme teknolojisine sahip, geniş tünelli ve eXpress ayrılabilir masalı SIGNA Architect 3.0T MR sisteminin Türkiye’ye ilk defa sunulmasını da kapsıyor. SIGNA Architect MR sistemi, GE Sağlık’ın yeni üretkenlik platformu olan SIGNAWorks’ü de içeriyor. SIGNAWorks standart uygulama portföyü, klinisyenlerin beyin, omurga, kalp ve kas-iskelet sistemi görüntüleme, onkoloji değerlendirmesi ve pediatri gibi tüm uygulama alanlarında istenilen sonuçları elde etmesini sağlayan yüksek kaliteli ve verimli görüntüleme becerilerinden oluşan kapsamlı bir sistemdir.







Bahat Sağlık Grubu, kadınlar tarafından tasarlanan ve kadınların mamografi sırasında yaşadığı rahatsızlığı, ağrıyı ve gerginliği azaltmaya yardımcı olan, GE’nin en yeni mamografi sistemi Senographe Pristina’ya da sahip olacak.Sektörde ilk defa hasta tarafından meme kompresyonu imkanı tanıyan uzaktan kumandaya sahip bu teknoloji, mamografinin hasta için rahat bir deneyim olmasını sağlıyor. Bir teknoloji uzmanının yardımıyla çekim sırasında hastanın sıkıştırmayı uzaktan kumanda ile ayarlayabildiği bu sistem, hasta açısından oldukça konforlu bir mamografi tecrübesi yaşamalarına imkân tanıyor.







Ülke genelindeki kliniklere ve hastanelere görüntüleme sistemleri, yaşam destek çözümleri ve ultrasonsistemleri gibi çeşitli gelişmiş sağlık teknolojileri sunan GE Sağlık, 30 yıldır Türkiye’nin sağlık sektörünü destekleyen uzun süreli çözüm ortağı olmuştur. GE Sağlık, Türkiye’de 350 kişilik çalışan kaynağıyla ülkemize ve bölgeye hizmet vermektedir.



GE Hakkında:



Dünyanın Dijital Endüstriyel Şirketi olan GE (NYSE: GE), yazılımla tanımlı makineleri ve birbiriyle bağlantılı, hızlı ve öngörülü çözümleri ile sektörde dönüşüm yaratıyor. GE, her şirketin aynı teknolojiyi, pazarı, yapıyı ve zekayı paylaştığı ve bunlara erişim sağladığı "GE Store" adlı küresel bir bilgi alışverişi ortamı kapsamında çalışıyor. Her icadımız, bulunduğumuz endüstriyel sektörlerde inovasyonu ve uygulamaları daha ileri taşıyor. Çalışanlarımız, hizmetlerimiz, teknolojimiz ve ölçeğimiz ile endüstrinin dilini konuşuyor ve müşterilerimiz için daha iyi sonuçlar üretiyoruz. www.ge.com









GE Sağlık Hakkında:



GE’nin 19 milyar dolarlık sağlık işletmesi GE Sağlık, tıbbi görüntüleme, izleme, biyoüretim, hücre ve genetik terapi teknolojilerinin lider sağlayıcısı olarak akıllı cihazlar, veri analitiği, uygulamalar ve hizmetler yoluyla tanılama, tedavi ve izleme alanlarında hassas sağlık hizmetleri sunar. Sağlık sektöründe 100 yılı aşkın deneyime ve dünya çapında 50 binin üzerinde çalışana sahip olan GE Sağlık, dünya genelindeki hastalar, sağlık hizmeti sağlayıcıları, araştırmacılar ve yaşam bilimleri şirketleri için sonuçları daha etkili bir şekilde iyileştirmeye yardımcı oluyor. En son haberler için bizi Facebook, LinkedIn, Twitter ve The Pulse üzerinden takip edebilir veya ayrıntılı bilgi için www.gehealthcare.com adresinden web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.









Bahat Hospital Hakkında:



1994 yılında zincirimizin ilk halkası olan 300 mertekarelik küçük bir semt kliniği ile çıkılan yolda Bahat Hastaneleri; Sultangazi Bahat Hospital, İkitelli Batı Bahat Hospital, Ortomedica Hastanesi ve G.O.P. Hastanesi (%50 oranında Bahat Hastaneleri İştirakidir) olmak üzere 3 farklı lokasyonda sağlık hizmeti vermektedir.



Sultangazi Bahat Hastanesi; 92 yatak kapasitesi ve 39 hekim ile 8.000 metrekare kapalı alanda, 230 çalışanıyla hizmet vermektedir. Yenidoğan ünitesinde 18 kuvöz ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 8 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi, 4 ameliyathane, uyandırma odası ve sterilizasyon üniteleri ile tüm branşlarda cerrahi ve laparoskopik ameliyatlar yapılmaktadır.



İkitelli Batı Bahat Hastanesi; 81 yatak kapasitesi ve 44 hekim ile 7.000 metrekare kapalı alanda, 340 çalışanıyla hizmet vermektedir. Yenidoğan ünitesinde 24 kuvöz ile 10 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi, 4 ameliyathane, uyandırma odası ve sterilizasyon üniteleri ile tüm branşlarda cerrahi ve laparoskopik ameliyatlar yapılmaktadır.



Ortomedica Hastanesi; 52 yatak kapasitesi 3.600 metrekare kapalı alanda ve 26 hekim ile toplam 135 çalışanı ile hizmet vermektedir. Yenidoğan ünitesinde 14 kuvöz ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.8 yataklı yetişkin yoğun bakım ünitesi, modern cihazlarla donatılmış 3 ameliyathane, uyandırma odası ve yenilenmiş sterilizasyon üniteleri ile tüm branşlarda cerrahi ve laparoskopik ameliyatlar yapılmaktadır



Gaziosmanpaşa Hastanesi (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi); 80.000 metrekarelik alanda, 350 servis yatak kapasitesi, 80 diyaliz yatağı, 115 hekim kadrosu, 12 ameliyathanesi, 1.100 çalışanı ile üniversite hastanesi olarak hizmet vermektedir.



Yeni Hastane: Yeni Hastane: Bahat Hastaneleri bünyesinde 5. hastanesi Halkalı Atakent 3 bölgesinde 18.500 metrekarelik arazi üzerinde, 19 katıyla 50.000 metrekarelik kapalı alanda 330 yatak kapasitesi ve 16 ameliyathanesi ile hizmet vermeyi planlanmaktadır. Onkoloji, KVC ve anjiyo başta olmak üzere nitelikli ve özellikli branşlarıyla 100 hekim ve toplam 900 çalışan kapasiteli olacaktır.