Saldırıda ölen kişinin organlarıyla hayata tutundular

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki hasta, Konya'da 4 kişinin öldüğü silahlı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ve böbreğiyle hayata tutundu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde 6 Ocak'ta düzenlenen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Müslüm Gök'ün bağışlanan karaciğer ve bir böbreği Antalya'ya getirildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından, Gök'ün böbreği 10 yıldır hasta olan Cansu İnkaya'ya (28) başarılı bir şekilde nakledildi. Antalya'da 2008'den bu yana diyalize giren İnkaya, Gök'ün bağışlanan böbreğiyle yeniden hayata tutundu.

Üniversitenin Organ Nakli Koordinatörü Nilgün Bilal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'yi Türkiye'de üniversite ve kamu merkezleri içerisinde en çok nakil yapan merkez olarak tamamladıklarını, 2018'de de aynı hızla hastalara hayat vermeye devam edeceklerini söyledi.

Organ bağışının sadece bir kişinin hayatını değil, geleceği kurtarmak olduğuna dikkati çeken Bilal, "Bağış, yeni gelecek için tohum atmaktır. Allah'tan rahmet diliyorum, ölüm şekli ne olursa olsun ölümden sonra yapılabilecek bu kadar güzel bir iyilik yoktur." dedi.

Öte yandan, bağışlanan karaciğerin ise Antalya'da özel bir hastanede kadavra listesinde bekleyen hastaya başarılı bir şekilde nakledildiği ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Olay

Konya'nın Ereğli ilçesinde 6 Ocak'ta, bir inşaat firmasının bürosuna düzenlenen silahlı saldırıda İbrahim Gök ile Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan Müslüm Gök ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 1 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından teslim olan zanlı Cem K'nin, saldırının hemen öncesinde Savaş Kaynak'ı da öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı Cem K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.