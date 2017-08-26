Şans yüzüne 5'inci seferde güldü

İZMİR (AA) - EFSUN YILMAZ - İzmir'de böbrek nakli bekleyen ve 4 kez organ bulunduğu halde tıbbi sorunlardan dolayı ameliyatı yapılamayan serebral palsi hastası Raşit Özinal, 5'inci organ bağışında hayata tutundu.

Doğuştan serebral palsi hastası olan 35 yaşındaki Özinal, 10 yıl önce böbrek hastası olduğunu öğrendi.

Evde ilaç tedavisi alan Raşit Özinal'ın böbrek yetmezliği nedeniyle durumu ağırlaşınca, haftada 3 gün diyaliz ünitesine bağlanması kararlaştırıldı.

Anne Hatice Özinal, yürüyemediği için yıllarca kucağına alarak okula taşıdığı oğlunu, bu kez de diyaliz merkezine götürmeye başladı ve acil organ bağışı için hastaneye başvurdu.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden 6 yılda Raşit Özinal için 4 kez nakil çağrısı geldi ancak 2 kez enfeksiyon, bir kez kan değeri düşüklüğü, bir kez de uyumsuzluk nedeniyle Özinal ailesi hastaneden eli boş döndü.

Organ bekleme listesinde ilk sırada yer alan ve hayati tehlikesi bulunan Özinal'a şans, hastaneden gelen 5'inci organ nakil çağrısıyla güldü.

- "Yeter ki Raşit yaşasın"

Hatice Özinal, oğlunun sağlığına kavuşması ve yaşaması için elinden gelen herşeyi yapmaya çalıştığını belirtti.

Böbrek yetmezliği yaşayan oğlunu haftada 3 kez hastaneye götürdüğünü ifade eden Özinal, şöyle konuştu:

"Önce kendi imkanlarımızla götürüyorduk, borç harç buluyor taksi tutuyorduk. Sonra Sağlık Bakanlığı ekipleri evden almaya başladı. İlk kez 2013'te uygun organ bulundu umuduyla hastaneye gittik. Sonra 3 kez daha çağrıldık. İlkinde 'kanında enfeksiyon çıktı' dediler. Sonra kan değeri düşüklüğü, uyumsuzluk ve yine enfeksiyon olduğunu söylediler. Hastaneden 4 kez nakil için çağırdılar. Doktorlar 'böbrek uymadı' ya da 'kan değerleri düşük' deyince çok üzülüyordum. Ama Raşit bana teselli veriyor, 'onların kısmetiymiş, başkaları yaşasın anne' diyordu.

Hastaneden çağrı aldığımızda çok heyecanlandım ama 4 defa hayal kırıklığına uğradım. Çok şükür şans 5'inci de yüzümüze güldü. Nakil oldu, çok şükür iyi. İnşallah herkes Raşit gibi şanslı olur. Çok mutlu olduk. Evladımızla beraber yaşıyoruz her şeyi. 2 çocuğum daha var biri spastik. Kendi ayaklarımız üzerinde durmaya çalışıyoruz. Maddi durumumuz çok iyi değil ama kimseden bir şey istemiyorum. Yeter ki Raşit yaşasın. Benim çocuğum sağ ya ben Allah'tan başka ne isterim."

Raşit Özinal ise kadavradan organ bağışlayarak diyalizden kurtulmasına neden olan aileye teşekkür etti.

Özinal, "Bana böbrek takılmadı diye üzülmemiştim, başkaları da ameliyat olup kurtulsun diye dua ediyordum. Şimdi çok mutluyum. Her şey yolunda, hayat çok güzel." dedi.

- Doktorları da sevinç yaşadı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Er de serebral palsi ve böbrek hastası Raşit Özinal'ın yaşamını idame ettiremediğini, bu nedenle hastalık ve tedavi sürecinin daha da zorlu geçtiğini anlattı.

Ailenin hastayı tedaviye getirirken büyük sıkıntı yaşadığını anlatan Er, "Hastamız 35 yaşında ve 5-6 yıldır diyaliz ünitesine giriyordu. Nakilden sonra böbrek fonksiyonları normale döndü." diye konuştu.

Hastanenin organ nakil koordinatörü Dr. Rahmi Baykal, hastayı uzun süredir takip ettiklerini, 4 kez organ bulunmasına rağmen tıbbi nedenlerle nakil gerçekleştirilemediğini kaydetti.

Baykal, "Raşit 4 kez geri dönmek zorunda kaldı, bu da üzülmesine neden oldu. Nakil olmasına onun kadar biz de sevindik." şeklinde konuştu.