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Şehit ve gazi yakınlarının atamaları yapıldı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 72 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Şehit ve gazi yakınlarının atamaları yapıldı

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 72 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3713 sayılı kanunun ek 1'nci maddesine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 72 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama kurasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığı belirtilen açıklamada, 72 istihdam hakkı sahibinden, 17'sinin öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak fizyoterapist, mühendis, öğretmen, ressam, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara, 20'sinin memur unvanlı kadrolara, 34'ünün hizmetli unvanlı kadrolara, bir kişinin ise işçi kadrosuna atama tekliflerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Atananların 50'sinin erkek, 22'sinin kadın olduğu belirtilen açıklamada, atama tekliflerinin e-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldığı, kurum ve kuruluşlarının 12'sinin bakanlık ve bağlı kuruluşu, 9'unun üniversite, birinin kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam 22 olduğunu belirtildi.

İlgililerin atama teklif sonuçlarına "www.dpb.gov.tr" adresinden ulaşabilecekleri, atama işlemlerinin yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacağı, bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarının ardından kendilerine tebliğde bulunmasının beklediği kaydedildi.

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