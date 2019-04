Parkinson hastalığı hareketleri etkileyen, ilerleyici, sinir sistemi bozukluğu hastalığıdır.1 Dünyada 10 milyon, Türkiye’de ise 150 bin civarında Parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor.2 Parkinson hastalığında; en yaygın olarak titreme, kas sertliği, ve hareket yavaşlığı gibi belirtiler ortaya çıkıyor ve hastalık ilerledikçe bu semptomlar giderek kötüleşebiliyor.3 Parkinson hastalığının ileri evresindeki hastalarda, düşme ve denge bozukluğu sık görülebilir ve hastalar günlük işlerini yerine getiremeyebilir.3



Parkinson hastalığı konusunda toplumsal bilinçlendirme yaratmak adına 11 Nisan tarihi, tüm dünyada Dünya Parkinson Hastalığı Günü olarak kabul ediliyor. Parkinson Hastaları Derneği ve global biyofarma şirketi AbbVie’nin koşulsuz desteği ile gerçekleştirilen “Sen de Dokun, Ritmin Değişsin” eğitimleri ile Parkinson hastalığı konusunda toplumda farkındalık oluşturmak ve hastaların sosyal yaşamlarında iz bırakmak amaçlanıyor. “Sen de Dokun, Ritmin Değişsin” eğitimleri sayesinde Parkinson hastaları haftada bir gün, Parkinson Hastaları Derneği’nde bir araya gelerek beden perküsyonu eğitimleri alıyorlar.



“Sen de Dokun, Ritmin Değişsin” eğitimlerinde amacımız parkinson hastalarının yaşama olan bağlılıklarını güçlendirmek Proje kapsamında profesyonel davulcu Fikri Yargıcı, on beş Parkinson hastasına beden perküsyonu eğitimi verdi. Yurtdışında özellikle İspanya’da bu tarz projelerin gerçekleştiğini ifade eden Yargıcı, “Eğitimler sırasında hastalar hem el hem de ayakları ile ritim tutarak koordinasyon çalışması yapmış oluyorlar ve ince motor becerilerini de geliştiriyor. Amacımız Parkinson hastalarının yaşama olan bağlılıklarını güçlendirmek. Ayrıca, eğitimler boyunca çok keyifli zaman geçirdiğimizi mutlaka belirtmek isterim” dedi.



Türkiye’de bir ilk



Parkinson hastalarına yönelik Türkiye’de ilk kez böyle bir çalışma yapıldığını belirten Parkinson Hastaları Derneği Başkanı Gülnur Kelçe, beden perküsyonu eğitimlerinin hastaların fiziksel ve sosyolojik gelişimine katkı sağladığını gözlemlediklerini belirtti. Kelçe, “Parkinson hastaları sosyal yaşamlarından kopmayarak takım çalışması ile beden perküsyonu performansı sergiliyorlar” dedi. Hastaların yaşam kalitesini arttırmada hasta yakını, hasta ve hekim koordinasyonuna da dikkat çeken Kelçe, bu çalışmanın Parkinson hastalarının genel yaşam kalitesine olumlu etkisi olduğunu belirtti.



Yaptığımız her işin merkezine hastaları koyuyoruz



AbbVie Türkiye Hasta İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Figen Şamdancı, ileri evre Parkinson hastalığı hakkında farkındalık oluşturarak hastalara tedavilerin ötesinde sağlık çözümleri sunmayı amaçladıklarını belirtti. Şamdancı, “AbbVie olarak fark yaratan en önemli özelliğimiz, yaptığımız her işin merkezine hastaları koymak. Hastaların ve toplumun bilinçlenmesine destek olan farkındalık çalışmalarına her zaman öncelik veriyoruz” dedi.