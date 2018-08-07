Sıcak yaz günlerinde sağlıklı beslenmeye dikkat! Selçuk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nermin Işık, sıcak yaz günlerinde enerjik ve sağlıklı kalabilmenin sırlarını anlattı.



Yaşamın her döneminde olduğu gibi sağlıklı beslenme yaz döneminde de oldukça önemli. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Nermin Işık, aniden artan hava sıcaklıkları nedeniyle yaz aylarında doğru beslenmenin daha da önem kazandığını söyledi.



Özellikle terleme ile çok su kaybettiğimiz günlerde günlük 1.5- 2 litre su tüketmenin şart olduğunu hatırlatan Işık, “Ayrıca hafif ve besleyici yemekleri tercih etmeliyiz. Su içmeyi sevmiyorum diyorsanız sıvı yemekleri tercih edelim. Sıvı tüketimi metabolizmanızı hareketli tutmanıza yardımcı oluyor. Beslenmenizde soğuk çorbalara yer verilebilirsiniz” dedi.



Barındırdığı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olan bulgurun, bebek ve çocuklar için gerçek bir hazine değerinde olduğunu kaydeden Nermin Işık, B vitamini (tiamin) bakımından zengin olan bulgurun özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamileler tarafından tüketimine özen gösterilmesini, sofralardan eksik edilmemesini önerdi.



Nermin Işık, ayrıca yaz aylarında diyet yapan veya sağlıklı beslenmeye özen gösterenlerin sofralarında lif ve protein bakımından yüksek değeri bulunan bulgurlu yemekleri eksik etmemelerini de tavsiye etti.