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Şifa bulmak için Türkiye'ye sığındı

- Suriye'de keskin nişancı tarafından vurularak yatağa mahkum olan Abdülhak Emini, sağlığına kavuşabilme umuduyla Reyhanlı'ya geldi - Emini: - "85 kilogramdan 25 kilograma kadar düştüm. Bacaklarımı ve belimi hareket ettiremiyorum. Günden güne eridiğimi hissediyorum"

Şifa bulmak için Türkiye'ye sığındı

HATAY (AA) - Suriye'nin İdlib kentinde keskin nişancı tarafından vurulan ve belden aşağısı felç olan 23 yaşındaki Abdülhak Emini, şifa bulmak ümidiyle Türkiye'ye sığındı.

Emini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce keskin nişancı tarafından vurulması sonrası hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Beline isabet eden kurşun nedeniyle yatağa mahkum olduğunu anlatan Emini, ülkesinde tedavi görmek için çok beklediğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

Emini, "85 kilogramdan 25 kilograma kadar düştüm. Bacaklarımı ve belimi hareket ettiremiyorum. Günden güne eridiğimi hissediyorum. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum. Belden aşağısını hissetmiyorum, aşırı kilo kayıpları yüzünden kemiklerim sayılacak durumda. Şifa bulmak için eşimle bir ay önce Reyhanlı'ya geldik. Umarım aradığım şifayı burada bulurum." dedi.

Hareket edemediği için tüm ihtiyaçlarını yanından bir an olsun ayrılmayan eşi Ruba Hamdi Şimeli'nin karşıladığını kaydeden Emini, eski sağlıklı günlerine dönmek için yardım beklediğini belirtti.


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