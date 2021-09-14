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Sigara savaşçısı iklim değişikliği ve orman yangınlarına dikkat çekecek

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği "İklim Değişikliği, Sigara ve Orman Yangınları" konu başlıklı bir webinar düzenliyor. Dr.Uygar Özesmi’nin konuşmacı olacağı buluşmayı TSSD İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melahat Dönmez yönetecek.

Sigara savaşçısı iklim değişikliği ve orman yangınlarına dikkat çekecek
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Tek amacı sigarayla mücadele olan ilk sivil toplum kuruluşu olarak 1999'da kurulan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği "İklim Değişikliği, Sigara ve Orman Yangınları" konu başlıklı webinar düzenliyor. Moderatörlüğünü İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Melahat Dönmez'in yapacağı online toplantının konuşmacısı Çevre Bilimci ve Good4Trust.org’un Kurucusu Dr. Uygar Özesmi olacak. Dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigaranın sağlığa zararları konusunda yıllardır mücadele eden Prof Dr. Melahat Dönmez, bu defa dünyayı ilgilendiren İklim Değişikliği, Sigara ve Orman Yangınlarını Dr. Uygar Özesmi ile masaya yatıracak. 

Webinara katılım için aşağıda paylaşılan zoom link ve şifresi ile giriş yapabilirsiniz.

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/89768430095...

Meeting ID: 897 6843 0095

Passcode: 519807

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Anahtar Kelimeler:
Sigara Ve Orman Yangınlarıİklim DeğişikliğiDr. Uygar ÖzesmiProf. Dr. Melahat DönmezTürkiye Sigarayla Savaş Derneği
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