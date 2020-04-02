Sigortacılar alkış aldı ama bazıları hala açıklama yapmadı

‪Sigorta sektörünün önde gelen isimlerinden Taner Çağatay arayıp “müjde” diye bilgi vermişti.. Ve ardından sigorta şirketlerinden gelen şu bilgiyi paylaştı:

”Tüm dünyayı saran ve ülkemizde de hızlı bir şekilde yayılan korona vakalarının belirlenen özel sağlık kurumlarının pandemi hastanesi olarak kabul edilmesi ile birlikte korona tanısı konmuş sigortalıların tedavileri de bu kurumlarda yapılan tedaviler kapsam altına alınmıştır.”

Açıklama ile şu noktaya gelinmişti. Bazı sigorta şirketleri özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası sahiplerine tüm özel hastanelerde covıd-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretlerini ve tedavi giderlerini poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde salgın hastalığın kapsam dışı olmasına bakılmaksızın ve emsal teşkil etmemek üzere jest uygulaması kapsamında ödeyeceklerini açıkladılar.

İçinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde şirketlerin bu davranışı alkışlanacak nitelikteydi.

Uygulamayı ilk başlatan şirketler Allianz, Anadolu, Acıbadem, Sompo, Groupama, Eureko, Mapfre oldu.

Bu şirketler hastaneleri arayıp işlemi başlattıklarını bildirip yazının arkadan geleceğini söylediler.

Sektörün duayen gazetecilerinden Can Kantar şirketlerin reklam olarak algılanmaması için bülten geçmedikleri bilgisini verdi.

İlk yazılı bilgiyi hastaneleri Anadolu Sigorta gönderdibbb şöyle diyordu:

"Sizlerin de bildiği üzere, Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini arttırarak göstermeye devam ediyor. Biz de Anadolu Sigorta olarak, bu olağanüstü dönemde gerek iş ortaklarımıza gerekse müşterilerimize her anlamda destek olmaya devam ediyor, hızlı ve öncü şekilde aldığımız önlemleri ve aksiyonları sizlerle paylaşıyoruz. Yine bilindiği üzere, özel sağlık kurumlarının da pandemi tedavisinde yetkili kılındığı bu olağanüstü dönemde, tanısı konmuş özel sağlık sigortalılarımızın tedavilerini bu hastanelerde sürdürebilmeleri olanaklı kılınmıştır.

Normal şartlarda, salgın hastalıkların tedavilerine ilişkin tazminat talepleri özel sağlık poliçelerimizin kapsamına girmiyor olsa da, Türkiye'nin sigortası olan Şirketimiz, 95. Yıl dönümünü yaşadığı bugünlerde, sigortalılarımızın güvenine layık olmaya devam etmek adına Covid-19 kaynaklı tüm tedavi giderlerini istisnai olarak karşılamaya karar vermiştir.

Bu kapsamda, sağlık poliçelerimizin tamamında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenmiş tüm sağlık kurumlarında, Covid-19 hastalığına bağlı tedavi giderleri, poliçe teminat ve limitleri kapsamında Şirketimizce karşılanacaktır. Yeni sağlık sigortası taleplerinde, her zamanki kural gereği, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden önce başlamamış olması gerekmektedir. Bu zor günleri en kısa sürede arkamızda bırakmamız dileğiyle.”

Sonra Allianz’ın şu yazısı gündeme geldi:

"Toplumun yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sosyal bir marka olmanın gerekliliği ile; Sağlık branşında hizmet verdiğimiz özel veya tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi, bireysel ve kurumsal sigortalılarımızın ülkemizde sağlık bakanlığı tarafından pandemi hastanesi olarak belirlenen tüm özel hastanelerde Covid-19 tedavisine ilişkin ortaya çıkabilecek fark ücretleri ve tedavi giderleri, poliçelerindeki mevcut şartları ve limitleri dahilinde özel şartlarda salgın hastalığın kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına bakılmaksızın, emsal teşkil etmemek üzere, jest uygulaması kapsamında ödenecektir.

Tüm yeni iş sağlık sigortalılarımız için de, mevcut rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihinden öncesine dayandığı vakalar hariç olmak üzere, bahsi geçen jest ödemesi uygulaması geçerli olacaktır."

Sonrasında şirketlerin açıklamaları art arda geldi… Devamını Can Kantar’ın sosyal medyasından takip ettik:

. Alkışlamaktan ellerim şişti… Bugün için sanırım son alkış da Sompo Sigorta'ya.. Sompo Sigorta da Covid 19 hastalığına yakalanmış sigortalılarının tedavi masraflarını karşılayacağının bilgisini aldım…

. Bugün alkışlamaya devam ediyoruz. Yerli ve milli sigorta şirketimiz Doğa Sigorta da koronavirüs hastalarınının tedavisini poliçede olmamasına rağmen tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamındaki hastanelerde karşılayacaklarını açıkladı .. Bugünün ilk alkışı Doğa Sigorta'ya…

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizi de etkisi altına COVID 19 salgınıyla birlikte, SAĞLIK olgusu hayatımızdaki önemini bir kez daha bizlere hatırlatmış bulunmaktadır.

Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde, Şirketimizin sizlere dolayısıyla da sigortalılarımıza her anlamda destekleri devam etmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarında salgın hastalıklar poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen, bu olağanüstü dönemde Şirketimiz, anlaşmalı olduğumuz hastanelerde COVID 19 tedavisi ile sınırlı olmak üzere ortaya çıkacak fark ücretleriyle tedavi giderlerini istisnai olarak salgın süresince mevcut teminat limitleri dahilinde jest uygulaması kapsamında karşılama kararı almıştır.

Sizlerin yaşamış olduğu iş kayıplarına olumlu etkisi olacağına inandığımız uygulamamızla sigortalılarımızın da hızlı bir şekilde sağlık hizmeti alarak mağduriyetlerini giderebileceğimizi düşünmekteyiz.

Ancak, bu uygulamamızla birlikte; yeni iş sağlık sigortalarında rahatsızlık poliçe başlangıç tarihinden önce ise poliçe kapsamı dışında olacağını önemle belirtmek isteriz.”

. Bugünün son alkışı Güneş Sigorta'ya Güneş Sigorta da Covid19 hastalığına yakalanmış sağlık sigortalılarının poliçelerinde olmamasına karşın tedavi masraflarının karşılanacağını duyurdu. Duyuru şöyleydi:

“AXA Sigorta olarak her zaman duyduğumuz sorumluluk bilinciyle yine duyarlı davranıyor ve bu döneme özel olarak; Covid-19 tanısı ile tedavileri devam etmekte olan ya da tedavi için başvuracak olan tüm müşterilerimize destek vermek ve bu zorlu süreci birlikte aşmak istiyoruz. Bu çerçevede; Covid-19 hastalığı ve tedavisi kapsamında oluşacak olası tedavi giderleri, sahip olunan sağlık sigortasında geçerli olan pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerde, salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, poliçedeki mevcut şartlar ve limitler dahilinde (güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek özel sağlık kuruluşlarının imkanları doğrultusunda) bu döneme özel olarak karşılanacaktır.

Yeni düzenlenen poliçeler de, söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçeklememiş olması şartı ile, bu uygulama kapsamında olacaktır.”

AXA Sigorta olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemde de her zaman olduğu gibi “ÖNCE MÜŞTERİ” diyerek, müşteri odaklı düzenleme ve uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya, desteklerimizle hem sizlerin hem müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Evet içinde geçtiğimiz zorlu süreçte sigorta sektörü çok olumlu bir sınav verdi.

Bunu Türk halkı unutmayacak. Bu arada hala sektörün bazı büyük şirketlerinden bir açıklama gelmedi. Bu şirketler kısa bir süre daha açıklama yapmazlarsa kamuoyu onların adını öğrenecektir.

Kim bu dev sigorta şirketleri... Hala kulağının üzerine nasıl yatıyorlar…