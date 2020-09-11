Şimdi cilt bakım ürünleri üretecek

“Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile kovandan sofraya prensibiyle ürettikleri, Anadolu’nun değerli arı ürünlerinden oluşan inovatif ve katma değerli %100 doğal karışımlar, tabletler, damlalar, sprey, shot ve şuruplar üreten BEE’O Propolis, yepyeni cilt bakım ürün serisini sundu.

Dijital olarak gerçekleştirilen basın toplantısında BEE’O Propolis’in kurucularından, Genel Müdür Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, yeni ürünleri tanıttı. Elif Tanuğur Samancı, konuşmasında ilk olarak, Türkiye’de arıcılık sektörüne yaptıkları yatırımlardan, propolis, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal gibi kıymetli arı ürünlerinden ve bunların insan sağlığı ve beslenmesi açısından öneminden bahsetti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, 2013 yılında, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ ARI Teknokent'te BEE’O Propolisi KOSGEB AR-GE desteği ile kurduklarını belirtti. 7 yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 4000 sözleşmeli üretici ve 450.000 arı kovanı ile devam ettiklerini ifade etti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, 6.000 metrekarelik tesisleri, 160’tan fazla çalışanı ile bugün Türkiye'nin en büyük propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal üreticisi olduklarını ve 14 farklı ülkeye ihracat yaparak, Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Tanuğur, şunları ekledi; "Şu anda ürünlerimiz BEE'O Propolis markasıyla Türkiye'de kendi e-ticaret sitemiz www.beeo.com.tr'de ve Migros, Macro Center, Joker, Rossman, Gratis, Carrefour Gurme gibi 3.000’in üzerinde perakende satış noktasında, ayrıca BEE'O UP markasıyla 25.000 eczanede yer alıyor. Amerika'da ise BEE&YOU markamız ile yine kendi e-ticaret sitemiz www.beeandyou.com üzerinden, ayrıca Amazon, Wallmart, E-bay'de ve CVS eczane zincirleri ile 3.500 perakende satış noktasında ürünlerimiz satılıyor. Amerika'nın yanı sıra ürünlerimizi Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Dubai, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ihraç ediyoruz. 7 yıllık süreç içerisinde 33 farklı ulusal ve uluslararası ödüle layık görüldük. Tüm bunların hepsi bizim için ayrı ayrı birer gurur kaynağı. Son olarak bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından da arı ürünleri konusunda Ar-Ge merkezi olarak tanımlandık. Yeni cilt bakımı serisi ürünlerimizi geliştirmek için eczacı, kozmetolog, gıda mühendisi, biyolog ve kimyagerlerden oluşan 15 kişilik bilimsel ekip ile 2 yıl süren Ar-Ge projemize ve yatırımına 3.000.000 TL bütçe ayırdık. Türkiye’de ilk kez propolis ve mineral çinko içeren doğal mineral filtreli, kimyasal filtre içermeyen, tamamen doğal bileşenlerden oluşan, patentli cilt bakım ürünlerimizi geliştirdik. Arıcılık ve arı ürünleri ile ilgili yatırımlar yapmaya, katma değerli inovatif yeni ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.”

‘‘BEE’O Propolis Markası Olarak Yepyeni ve Çok Özel Bir Ürün Serisi ile Karşınızdayız!’’

Aslı Elif Tanuğur Samancı, Türkiye’de bir ilk olarak propolis ve non-nano mineral çinko içeren güneş kremi çeşitleri, nemlendirici vücut losyonu ve bebek pişik kremi ürettiklerini ve bu ürünlerin ilk olarak www.beeo.com.tr’de satışa sunulduğunu belirtti.

BEE’O Apicare Vücut Güneş Kremi

Aslı Elif Tanuğur Samancı, ‘‘Propolis ve çinko minerali ile güneşin zararlı ışınlarına karşı doğal koruma sağlayan vücut güneş kremimiz her cilt tipine uygun olması ile öne çıkıyor. Kemiklerimiz ve cildimiz güneşten yararlanırken, zararlı UVA ve UVB ışınlarını filtre eden propolis ve mineral çinko ile fark yaratan krem, tamamen doğal formülü ile paraben ve renklendirici madde içermiyor. Ürünümüz SPF 30 koruma özelliği gösteriyor. Üründe etken madde olarak, propolis ve mineral çinkonun yanında, shea yağı ve aleo vera da bulunuyor. Bu doğal bileşimi ile, cilde yumuşaklık kazandırırken, kuru ve hasar görmüş ciltler için aktif, onarıcı ve koruyucu bir rol oynuyor. Aynı zamanda cildin su kaybetmesini önlemeye destek oluyor.’’ diye açıklamada bulundu.

BEE’O Apicare Yüz Güneş Kremi

Tanuğur; ‘‘Artık yaz kış cildimizi güneşten korumamız çok önemli. Cilt kırışıklıklarının ve lekelerinin sebebinin güneş olduğu biliniyor. Doğal içeriği ile güneş lekelerine karşı koruyucu etki sağlaması için özel olarak ürettiğimiz yüz güneş kremimiz, propolis, çinko, B5 vitamini, zeytinyağı, aloe vera ve shea yağı içeriyor ve formülünde paraben ve renklendirici bulunmuyor. Güneşin zararlı UVA ve UVB ışınlarına karşı %100 doğal koruma sağlıyor. İçeriğindeki doğal bitkisel yağlar, vitaminler ve propolis ile cildinizi güneşten korurken beslemenin en doğal yolu.’’ dedi.

BEE’O Apicare Çocuk Güneş Kremi

Tanuğur; ‘‘Çocuk güneş kremimiz, 50 SPF güneş koruma faktörü ile çocukların narin ve hassas ciltleri için gereken ekstra korumayı sağlıyor. Propolis, çinko, B5 vitamini, E vitamini ve shea yağı ile formüle ettiğimiz ürünümüz, tamamen doğal, paraben ve renklendirici içermiyor. Çocuklar için %100 doğal koruma sağlıyor. Doğal bileşimi ile, cilde yumuşaklık kazandırırken, kuru ve hasar görmüş ciltler için aktif, onarıcı ve koruyucu bir rol oynuyor. Aynı zamanda cildin su kaybetmesini önlemeye de destek oluyor. Mineral çinkonun suya dayanıklı özelliği ile ciltte sürekli bir bariyer oluşturan krem, özellikle uzun süre güneşe maruz kalan çocuklarda annelerin yeni tercihi olacak.’’ diye açıkladı.

BEE’O Apicare Güneş Sonrası Losyonu

Tanuğur, güneş sonrası losyonu ile ilgili ‘‘İçeriğindeki E vitamini, aloe vera, shea yağı ve susam yağı ile cilde anında ferahlık ve bakım sağlayan ürünümüz, tamamen doğal bileşenlerden oluşuyor, paraben ve renklendirici içermiyor. Formülünde bulunan propolis ve bitkisel yağlar ile hassas ciltler dahil her cilt yapısına uygun olan losyonumuz, cildin nem dengesini korurken, pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlıyor. Özellikle kuru ciltlerde görülen pullanmayı azaltarak, deri esnekliğinin geri kazanılmasına destek oluyor. Kuru veya hasar görmüş cildin görünümünü̈ de iyileştirirken, kızarıklık ve tahrişi azaltıyor.’’ dedi.

BEE’O Apibaby Pişik Kremi

Tanuğur, bebek pişik kremi ile ilgili şunları ifade etti; ‘‘Propolis, mineral çinko, B5 vitamini, shea yağı ve jojoba yağı ile formüle edilen ürünümüz, bebeklerin hassas ve narin cildi için, çok özel bir bakım sağlıyor. Tamamen doğal bileşenlerden oluşması annelerin içini rahatlatıyor. Her bez değişiminde kullanıma uygun, kolayca sürülebilir özellikte bu ürün, renklendirici, paraben ve parfüm içermiyor. İçeriğindeki propolis ve mineral çinko ile antibakteriyel, antifungal ve antioksidan özellik göstererek pişik oluşumunu önlemeye ve ciltteki tahrişi gidermeye yardımcı oluyor. B5 Vitamini ve shea yağı ise, cildin nemlendirilmesine ve beslenmesine katkı sağlarken, cilt yüzeyindeki kızarıklara karşı da koruyucu özellik gösteriyor.”dedi.

Aslı Elif Tanuğur Samancı Hakkında

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Tanuğur, uzun yıllar özel sektörde arı ürünleri alanında Ar-Ge ve Kalite alanında çalışmış ve projeler gerçekleştirmiştir. Uluslararası Bal Komisyonu üyesi olan Tanuğur, aynı zamanda TSE Ayna komite üyesi ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) arı ürünleri standardı komisyonu üyesidir. Tanuğur, halen, gıda ve arı ürünleri konusunda çok sayıda Ar-Ge projesi geliştirmekte, bilimsel yayın ve çalışmalar yapmakta; sektöre ve bilime katkı sağlamaya devam etmektedir. BEE’O Propolis’in kurucularından olup halen Genel Müdür görevini yürütmektedir.