Şimdi de medikal estetik mağdurları çıktı

2007’de hizmete açılan Başkent Üniversitesi’nin İstanbul hastanesi medikal estetik bölümünde bir kriz yaşıyor. Bu hizmeti vermek üzere anlaşma yaptığı Modern Aesthetic Health & Beauty şirketi merkezi kapatarak hastaneden ayrıldı. Hastaneden bu hizmeti alıp sözleşme yapan yüzlerce müşteri ise randevu günü geldiğinde merkezin kapandığını öğrendi. Arkadaşımız Çiğdem Yücesoy Subaşı’nın öğrendiğine göre, hastane hala bu krizi çözmeye çalışıyormuş. Hastane, Haziran 2018’de medikal estetik bölümünü hizmete açtı. Altunizade’de bulunan ana binasının karşısındaki ek binada hizmete başlayan merkez için son teknoloji aletler ve deneyimli bir ekiple işe başlandı. Merkezin işletmeciliğini aynı zamanda Ataşehir’de bir hastanesi de bulunan Modern Aesthetic Health & Beauty şirketinin sahibi Dr. Ersin Işılar’a emanet edilmişti. Merkeze açıldığı ilk aylarda yoğun bir talep gelmiş. Ancak ilk altı ayın sonunda hizmette aksamalar başlamış, lazer epilasyon için kullanılan cihaz bozulmuş ve müşteriler aylarca onarımı beklemek zorunda kalmış. Bu sıkıntı giderildikten sonra hastane yönetimi merkezin daha rahat hizmet vermesi için şirkete yeni bir yer tahsis etmiş. Merkezin işletmeciliğini yapan Dr. Ersin Işılar da Ataköy’deki merkezini kapatarak tüm işlerini Başkent Hastanesi’ne yoğunlaştırmış. Hatta İtalya’dan yeni cihazlar getirterek gözkapağı estetiği, saç ekimi gibi farklı alanları da bu merkeze taşımış. Özel fiyatlar, tanıtımlar yapılmış ancak istenilen müşteri yoğunluğuna ulaşılamamış. Ve Şubat’ın ilk haftası Başkent Hastanesi’nin Medikal Estetik Merkezi hizmet vermeyi durdurmuş. Çeşitli estetik tedaviler için ücret ödemiş ve henüz hak ettiği hizmeti tamamlamamış birçok müşteri ise ortada kalmış. Kimilerine ‘yeniden yapılanma var’ yanıtı verilirken, kimi arayan müşterilere ise ‘tadilat var’ deniliyormuş.

Bilgi almak üzere Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi’ni aradık. Genel Müdür Yardımcısı Öznur Özdemir sorunun kısa sürede çözüleceğini söyleyerek şunları söyledi: “Ersin Bey’le hala görüşmelerimiz sürüyor. Mağdur olan kişilerle ilgili bir çalışma yapacağız.” Bu açıklamanın ardından Dr. Ersin Işılar’a ulaştık. Işılar, hastaneye hizmet vermeyi bıraktığını anlattı. “Hastane yönetimiyle iyi niyet çerçevesinde anlaşarak ayrıldık. Metropol İstanbul’da yeni bir klinik açtım. Hastalara artık burada hizmet vereceğim. Üniversite hastanesinde hizmet verdiğimiz hakları olan müşterilerimizi iki gün içinde bu yeni yerimizde tedaviye alacağım.”

Bu açıklamaları yapan iki taraftan da 10 gün geçmesine rağmen medikal estetik mağdurlarına ulaşan olmadı. Hastane yönetimi yeni bir çözüm üretemedi. Yeni merkezini hizmete açmakla yoğun bir dönem yaşayan Dr. Işılar ise arayan müşterilerine “mutlaka çözüm üreteceğim” yanıtı vermekle yetindi. Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi yönetimi bu krizi nasıl aşacağı merak konusu…PARA DERGİSİ