SMA hastalarının ilaç durumu

ADANA (AA) - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "SMA hastalarıyla ilgili bakanlığımız gerekli değerlendirmeleri yaparak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımıza iletti. Hastalar tek tek değerlendiriliyor. Bilimsel komisyon tarafından hangi hastaların ne kadar etkin tedavi olacağı ve ne kadar tedavi olacağı konusunda çalışma yapılıyor. Ama bütün hastaların, ilaçtan fayda sağlayacak hastalarımızın tedavileri karşılanacak." dedi.

Gümüş, Adana Şehir Hastanesinde kabul sürecine ilişkin incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilerin, "SMA hastalarının ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanması" ile ilgili sorusu üzerine, bakanlığın SMA hastalarıyla ilgili gerekli değerlendirmeleri yaparak bunu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ilettiğini söyledi.

Gümüş, "Hastalar tek tek değerlendiriliyor. Bilimsel komisyon tarafından hangi hastaların ne kadar etkin tedavi olacağı ve ne kadar tedavi olacağı konusunda çalışma yapılıyor. Ama bütün hastaların, ilaçtan fayda sağlayacak hastalarımızın tedavileri karşılanacak. Hastalar liste halinde kendilerine ulaştırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığımız bu konuyu zannediyorum kısa sürede tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Deprem sırasında bile ameliyatlar devam edecek"

Eyüp Gümüş, Adana Şehir Hastanesine ilişkin gazetecilere bilgi verdi.

Hastanenin alımıyla ilgili çalışmaları başlattıklarını belirten Gümüş, "15 gün içerisinde kabulle ilgili işlemler sonuçlandırılır ve hastanemiz hazır hale gelir. İnşallah eylül ayı içerisinde resmi açılışı yapılır, vatandaşlarımızın hizmetine girer." diye konuştu.

Burasının, kapasite açısından açılışı yapılan diğer şehir hastanelerinden büyük olduğunu dile getiren Gümüş, şöyle devam etti:

"Bu hastanemiz bin 512 sismik izolatörü olan ve depreme dayanıklı bir hastane. Deprem sırasında bile işlerin görüldüğü, ameliyatların devam ettiği bir hastane olacak. Hemen hemen bütün odaları nitelikli. Vatandaşlarımızın artık koğuş sisteminde kalmayacağı bir hastanedir. Otoparkıyla, fiziki mekanıyla vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmeti verecek. Ayrıca yüksek güvenlikli adli psikiyatri merkezi var. Burada da mahkumlarımızın, tutuklularımızın yüksek güvenlikli bir şekilde misafir edileceği alanlar da kurgulanmıştır. Hastanemiz ayrıca uluslararası hasta açısından da ayrı girişleri ve klinikleri olan bir hastane olacak. Yani sağlık turizmine de hizmet verecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalleri içerisinde dördüncüsü. İnşallah daha 26 şehir hastanemiz gelecek."

Hastanenin maliyetinin 1,2 milyar lira olduğunu anlatan Gümüş, "Hastanemizi kamu-özel iş birliğiyle yapıyoruz. Aylık kira bedeliyle yapılıyor. Bakımları 25 yıl boyunca firma tarafından üstlenilecek. 25 yıl sonunda bakımları yapılmış, tamamen yenilenmiş cihazlarıyla hastanemizi teslim alacağız. Hizmetlerin daha modern şekilde verildiği, tıbbi olmayan işlerin özel sektör tarafından yapıldığı bir hastane. Ama tıbbi işler tamamen Sağlık Bakanlığımızın personeliyle yapılıyor. Tıbbi tüm süreçler bakanlığımızın kontrolünde yapılıyor." dedi.

Gümüş, toplam 3 bine yakın personelin görev yapacağını şehir hastanesinin vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyledi.