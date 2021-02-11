SMA tanısı olan öğrencilere eğitim bursu veriyor!

Türkiye’nin odağı insan olan, ilk ve tek teknoloji koleji “Teknoloji ve İnsan Kolejleri, Tink” nitelikli eğitime herkesin erişimi için öncülük yapmaya devam ediyor. SMA Benimle Yürü Derneği tarafından onay ve takip süreci yürütülecek proje kapsamında SMA tanısı olan tüm öğrencilere %100 eğitim bursu veriyor. Türkiye’nin odağı insan olan, ilk ve tek teknoloji koleji “Teknoloji ve İnsan Kolejleri” SMA tanısı olan tüm öğrencilere %100 eğitim bursu verdiğini duyurdu.

Yakın zamanda tüm Türkiye’nin haberdar olduğu SMA, Spinal Müsküler Atrofi, kalıtsal, ilerleyici ve ilaç tedavisi uygulanmadığı takdirde ölümcül olabilen bir kas hastalığıdır.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre 2020 yılı itibariyle 1.300 civarında SMA hastası bulunmaktadır. 2016 yılının sonuna kadar herhangi bir tedavisi bulunmayan hastalığın günümüzde ABD ve Avrupa’da onaylanmış olan üç tedavisi bulunmaktadır. SMA Tanılı Çocuklarımız ve eğitim hakkında Tink Kurucusu Zeynep Dereli “SMA tedavilerden biri yakın zamanda SGK tarafından onaylanmış olup devletimiz SMA’lı çocuklarımıza kol kanat germiştir. Devletimizin verdiği bu desteği, Tink, Teknoloji ve İnsan Kolejleri olarak biz de eğitim öğretimde vermeye karar verdik. Bu kapsamda anasınıfından 12. Sınıfa kadar SMA tanılı öğrencilere %100 eğitim bursu verdiğimizi duyurmaktan gurur duyuyorum. Herkes iyi olmadığı sürece, hiç birimiz iyi olamayız. Bu nedenle nitelikli eğitim ve öğretime erişimde fırsat eşitliği için el birliği ile çalışmamız gerekiyor. Bu güzel ülke ve bu güzel evlatlar hepimizin. Bu önemli projenin hayata geçmesinde destek olan SMA Benimle Yürü Derneğine ve Tink ailesine özverili ve örnek çalışmalarından ötürü teşekkür ederim.” dedi.

Tink, için sosyal sorumluluk bir yaşam bilincidir. Tink Koleji, Mart 2020’de Covid-19 salgını başlangıcında eğitim ve öğretimin aksamaması için uzaktan eğitim platformunu ücretsiz olarak tüm Türkiye’de ki öğrencilere açarak bir ilke daha imza atmıştı. Toplam 1.789 öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılında ücretsiz olarak Tink’in online derslerine katılmıştı.

Tink, ayrıca Covid-19 salgını sürecinde velilerinin ve veli adaylarının sağlığını riske atmamak için tüm kayıt süreçlerini online ortama taşıdı. Kayıt kabul sınavı, sanal okul turu, Müdür görüşmesi ve resmi kayıt işlemlerinin tamamını bilgisayardan yapılabiliyor.