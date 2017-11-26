Soğuk havalarda bitki çayı önerisi

İZMİR (AA) - Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin, nezle, grip gibi mevsim hastalıklarından korunmada ve bu hastalıkların tedavisinde yardımcı olmak üzere doğanın mürver çiçeği, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu gibi bitkisel şifa kaynakları sunduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonu üyesi Tıbbı Onkoloji Uzmanı Sezgin, hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim hastalıklarının yaygınlaşmasıyla bitkisel çaylara ilginin arttığına işaret etti.

Son 50 yılda bilimsel gelişmelerin birçok sağlık sorununa önemli çözümler sağladığına dikkati çeken Sezgin, yine de birçok hastalığın neden geliştiğinin tam olarak bilinmediğini ve kesin çözümün de bulunamadığını aktardı.

Sezgin, geleneksel tedavilerin bir bölümünün sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde yarar sağlayabileceği ile ilgili bulguların değerlendirildiğini anlatarak, "Atalarımızın doğal, geleneksel yöntemleri, bitkileri hastalıkların tedavisinde binlerce defa test ettiğini biliyoruz. Gripten korunmada ya da mevsim hastalıklarının tedavisinde de yardımcı olarak mürver çiçeği, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu gibi bitkilerin çayından yararlanıyoruz." dedi.

- Mürver çiçeği önemli

Mevsim hastalıklarından korunmada en önemli noktalardan birinin "sağlıklı beslenme" olduğunu dile getiren Sezgin, gribin önlenmesinde vatandaşların doğadan da yardım alabileceğini ifade etti.

Sezgin, doğanın bu konudaki en büyük armağanlarından birinin halk arasında pek bilinmeyen mürver çiçeği olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kurutulmuş mürver çiçeği ve yapraklarından yapılan çaylar özellikle gripten korunmada ve tedavide faydalandığımız bitkilerden biri. Bir tatlı kaşığı toz formunda kurutulmuş bitkiyi bir bardak kaynamış suya atıyoruz ve 5 dakika demleyip süzüyoruz. Günde 3 defa aç karnına bu çayı içebiliriz. Mürver bitkisini eczaneden ya da aktardan temin edebiliriz. Bitkisel çayın tadını güzelleştirmek için balın yatıştırıcı özelliğinden de faydalanabilir hatta bir dilim limonla keyifli hale getirebiliriz."

Canfeza Sezgin, 6 yaş üstü çocuklar için hazırlanan bitkisel çayda bir çay kaşığı mürver çayı kullanılabileceğini belirtti.

- Ihlamur ve kuşburnu çayları

Çiçek ve dallarıyla kaynamış suda 5 dakika demlenen bir tatlı kaşığı ıhlamurun da grip tedavisinde yardımcı olduğunun altını çizen Sezgin, yemeklerden 30 dakika sonra içilen kuşburnu çayının da faydalı olduğunu söyledi.

Sezgin, mevsim hastalıkları nedeniyle ağızda oluşan yaraların giderilmesi amacıyla günde 3 kez adaçayı gargarası yapılmasını önerdi.

Bitkisel tedavi anlamına gelen fitoterapi ile mevsim hastalıklarından korunmak isteyenlerin karışım çay da tüketebileceğini aktaran Sezgin, şu tarifi verdi:

"10 gram ıhlamur, 10 gram mürver çiçeği, 10 gram oğulotu, 10 gram kuşburnu, 5 gram bamya çiçeği ve 5 gram rezene meyvesi bir kavanozda karıştırılır. Bir su bardağı kaynamış su için bir tatlı kaşığı karışım kullanılır. Ağzı kapalı 10 dakika demlenen karışım çayı, yemeklerden 2 saat sonra içilerek grip ve nezle gibi mevsim hastalıklarına karşı tüketilebilir."

Canfeza Sezgin, vatandaşlara kalite kontrolü yapılmış, etiketli, ambalajlı bitkisel ürün kullanılması önerisinde bulundu.

- Meyve ve sebze tüketimi önemli

Sezgin, soğuk algınlığı ve grip ile mücadelede beslenmenin önemine dikkati çekerek, besinlerin içinde çok sayıda yararlı madde bulunduğunu, özellikle C vitamininin bağışıklık sistemi için vazgeçilmez olduğunu dile getirdi.

Bağışıklık sisteminin de viral enfeksiyonlardan korunmayı sağladığını kaydeden Sezgin, A, E ve C vitamini açısından zengin meyve ile sebzelerin bağışıklık sistemini hastalıklarla savaşmaya hazır tuttuğunu sözlerine ekledi.











