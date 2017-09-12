Soluk borusunu tıkayan kitleden kurtuldu

İZMİR (AA) - İzmir'de, öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının soluk borusunu yüzde 95 oranında tıkayan tümör, operasyonla çıkarıldı.

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki Nihal Erdoğan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle başvurdu.

Erdoğan'ın soluk borusunu yüzde 95 oranında tıkayan kitlenin tümör olduğu tespit edildi.

Tümör, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Fevzi Erer ve ekibi tarafından uygulanan kapalı yöntem müdahale ile alındı.

- "Astım olmadığımı öğrendiğime çok sevindim"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Nihal Erdoğan, soluk borusundaki kitleden habersiz kabus dolu günler geçirdiğini kaydetti.

Yaklaşık 1 yıldır öksürük nöbetleri geçirdiğini ve nefes almakta zorlandığını vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Gündelik işlerimi yapamaz olmuştum. Astım-bronşit demişlerdi, tedavi olmak için ilaçlar kullandım. İlaçlara rağmen öksürüğüm ve tıkanıklığım geçmiyordu. Sonra hastaneye gelerek muayene oldum, tetkikler yapıldı. Meğer soluk borumda kitle varmış. Doktorum Onur Bey, bana kitleyi gösterince çok şaşırdım. Kitle çıktıktan sonra çok rahatladım, artık rahat nefes alabiliyorum ve kullandığım ilaçları da bıraktım. Astım olmadığımı öğrendiğime de çok sevindim. Çünkü ömür boyu çekmektense, tümörden ameliyatla kurtuldum. Çok mutluyum."

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Fevzi Erer, tümörün ileri seviyede soluk borusunu tamamen kapatacağını ve bunun hasta için hayati risk taşıdığını ifade etti.







